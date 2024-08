Năm 2024, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đón 7,6 triệu lượt khách. Để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay trong 6 tháng đầu năm tỉnh đưa ra nhiều hoạt động quảng bá, liên kết, xúc tiến du lịch đa dạng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó đáng chú ý là chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 được tỉnh công bố tháng 4 vừa qua.

Khách quốc tế tăng mạnh 27%

Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh du lịch nửa đầu năm 2024 của Quảng Nam cho thấy, tháng 6 tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 595.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 380.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 215.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 6/2024 ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.880 tỷ đồng.

Lũy kế 06 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4.600.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 3.050.000 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 1.550.000 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu du lịch 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.095 tỷ đồng.

Top 10 thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam 6 tháng đầu năm gồm: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Australia, Pháp, Mỹ, Đức, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc.

Toàn tỉnh hiện có 959 cơ sở lưu trú du lịch với gần 18.500 phòng. Có 102 đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, trong đó 67 lữ hành quốc tế, 22 lữ hành nội địa, 10 văn phòng đại diện, 3 đại lý lữ hành.

Hội An là điểm đến thu hút du khách hàng đầu của Quảng Nam

Chương trình kích cầu du lịch 2 giai đoạn

Nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch xanh Quảng Nam, UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đồng hành tham gia chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 với chủ đề “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”.

Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2024, gồm 02 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” (tháng 5 đến tháng 8/2024), nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng sẽ được cung cấp.

Chẳng hạn: gói 3 ngày 2 đêm lưu trú và đón tiễn – du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang và tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, rừng di sản Pơ-mu, khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, v.v…

Gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại; gói Free and Easy; các gói vui chơi, giải trí độc đáo, đặc sắc; chương trình du lịch và trại hè từ 01 - 14 ngày dành cho trẻ em từ 07 - 18 tuổi…

Ngoài ra, rất nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào chương trình, như: những cung đường uốn lượn qua những bản làng của người dân tộc Cơ Tu, Ca Dong hay những đỉnh núi hùng vĩ như Đỉnh Quế - Tây Giang...

Giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” (từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024) là chương trình nhằm thu hút khách du lịch từ tháng 9 - 11, xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành bằng cam kết chất lượng dịch vụ vượt mức kỳ vọng tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

Chương trình tạo cho du khách những trải nghiệm mùa vàng với các sản phẩm như: Phố cổ rêu phong - ngắm những bức tường vàng cổ kính, mái ngói rêu phong dưới nắng vàng chiếu rọi; Hương vị đồng quê - du khách đi xe đạp, xe máy dọc các con đường làng ven Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, trên những cánh đồng lúa chín vào mùa gặt, trải nghiệm gặt lúa bằng tay, tìm hiểu về nghề dệt chiếu, nấu rượu, nuôi heo, nuôi yến, làm bánh đập, bánh tráng, mộc,..;

Với Hội An mùa nước nổi, du khách trải nghiệm đi thuyền trong phố cổ những ngày nước lên, hay tour trải nghiệm bơi thuyền Sông Thu Bồn (Cẩm Kim), nghe kể câu chuyện ghe bầu Quảng Nam; Lễ hội Mừng lúa mới - du khách ngắm những thửa ruộng bậc thang, trải nghiệm lễ hội mừng lúa mới của người dân tộc Xê Đăng, Ca Dong;

Với Trại sáng tác nghệ thuật đất nung, du khách được thỏa sức sáng tạo trên nền nghệ thuật đất nung; Mùa vàng phủ xanh – du khách tham gia các hoạt động thiện nguyện trồng rừng, hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa,…

Cùng nhiều câu chuyện văn hóa khác tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị trong Mùa vàng xứ Quảng.

Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách. Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển... như giảm giá (20%-50%) hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%) hoặc mua 1 tặng 1 hay cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như đón sân bay, shutle bus vào phố cổ, cho thuê xe máy giá tốt...

Du khách nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động trên bãi biển Cửa Đại, Quảng Nam

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Cùng với “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”, Quảng Nam cũng đồng thời cố gắng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp với cộng đồng, doanh nghiệp, các địa phương xây dựng nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi, tăng dịch vụ để thu hút đồng bộ thị trường khách quốc tế lẫn nội địa với mong muốn tạo ra nguồn doanh thu du lịch cao.

Đặc biệt, ngành du lịch Quảng Nam phối hợp với doanh nghiệp gia tăng lợi ích, tiện ích và dịch vụ cho du khách đến với Quảng Nam trong thời điểm giá vé cao.

Sở VHTTDL Quảng Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để xây dựng sản phẩm gắn với chương trình hành trình tàu di sản, tăng tiện ích trên tàu và nối các điểm tham quan di sản của Quảng Nam với sản phẩm du lịch đường sắt.

Ngoài ra là các hoạt động xúc tiến du lịch tại quốc gia/ vùng lãnh thổ khác và một số tỉnh/ thành trong nước.

Có thể kể đến như, tháng 6/2024, Sở VHTTDL tỉnh phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage” tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Đài Loan (TQ) nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam. Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đài Loan (TQ) lần này góp phần thu hút, mở rộng thị trường khu vực Đông Bắc Á nói chung cũng như thị trường khách Đài Loan (TQ) nói riêng.

Dự kiến, Quảng Nam sẽ triển khai hoạt động quảng bá du lịch tại thị trường Úc vào cuối tháng 9/2024.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, tại TPHCM đã diễn ra Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động”. Tại Ngày hội, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện gian hàng với nhiều hoạt động: Trưng bày, cung cấp, giới thiệu thông tin điểm đến, các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Nam; Trình chiếu video clip giới thiệu điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch; Trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP...

V.v,…

Minh Vy