Quảng Ngãi kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT và chuyển đổi số

Hội thảo “Kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khu vực Miền Trung” diễn ra tại Quảng Ngãi ngày 18/11/2022.

Tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo có đại diện của Cục Công nghiệp CNTT (thuộc Bộ TT&TT), Sở TT&TT Quảng Ngãi, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá Thể thao Du lịch, và các doanh nghiệp (DN) cung cấp những giải pháp và sản phẩm CNTT, phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Tại phiên thứ nhất của Hội thảo với chủ đề “Thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số các lĩnh vực của Quảng Ngãi”, đại diện các cơ quan, địa phương của tỉnh đã trình bày tham luận xoay quanh các vấn đề về: Thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của khối DN SME tỉnh Quảng Ngãi, Thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số tại Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số lĩnh vực Du lịch, Chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số, Nhu cầu chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp…

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Quảng Ngãi trình bày tham luận "Nhu cầu chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp"

Bên cạnh đó, nhiều tham luận của các DN tại hội thảo đã mang lại những thông tin thiết thực, hữu ích trong quá trình ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, như: Nền tảng Bản đồ số make In Viet Nam thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số tại địa phương (Công ty IoT Link), Giải pháp tổng thể thông minh hóa hoạt động của DN trong khu Công nghiệp (Viettel IDC), Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của VNPT dành cho DN SME (Tổng Công ty Vinaphone), Chuyển đổi số Logistic tại Việt Nam: Hành trình vạn dặm từ bước chân nhỏ (Công ty SmartLog), Du lịch thông minh - Giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực du lịch (Tổng Công ty Viễn thông Mobifone), Giải pháp nông nghiệp thông minh (Rynan Technology VietNam).

Đại diện các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ về chuyển đổi số trình bày tại hội thảo.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ngãi đã chia sẻ thực trạng trong việc chuyển đổi số của các DN SME hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đó là, các DN SME gặp khó khăn liên quan đến các vấn đề nguồn lực nội bộ, phần lớn các DN gặp nhiều rào cản trong chuyển đổi số do chưa nhận thức đúng vai trò của quá trình này, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn chưa cao…Quá trình chuyển đổi số ở khu vực SME kéo theo các vấn đề nóng về an toàn, an ninh thông tin bởi các DN này là một trong những đối tượng thường bị tin tặc nhắm đến do năng lực công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin chưa được đầu tư mạnh. Những nỗi lo về an ninh mạng, an toàn thông tin đã phần nào khiến các DN này chùn bước, đánh mất những lợi ích của quá trình số hóa.

Ông Trần Thanh Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi ký Biên bản ghi nhớ với các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở TT&TT Quảng Ngãi đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hỗ trợ chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên tại Quảng Ngãi với 6 đơn vị gồm: Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty IoTlink, Công ty Viettel IDC, Công ty SmartLog, Công ty RYNAN Technologies Vietnam. Theo đó, các bên sẽ tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương, thường xuyên trao đổi các thông tin có liên quan trong quá trình hợp tác.

Linh Chi