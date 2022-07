Quảng Ninh tạm dừng cho tàu ra biển do ảnh hưởng bão số 1

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) đề nghị Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển xem xét tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Đồng thời, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm trên biển. Việc tạm dừng có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 17h hôm nay.

Do ảnh hưởng bão số 1, tàu du lịch ở Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép ra biển

Sáng nay, bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đến 19h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 3/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm.

Trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang. Các điểm du lịch thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 1 với gió mạnh, mưa lớn.