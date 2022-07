Bão số 1 liên tục tăng cấp, miền Bắc mưa lớn 5 ngày

XEM CLIP:

7h sáng 1/7, tâm bão CHABA cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Nguồn: NCHMF

Sau đó, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ninh khoảng 210km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Vùng bão ảnh hưởng trên Biển Đông. Nguồn: Earth.nullschool

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong khoảng 24-48, thậm chí là 72 tiếng tiếp theo, bão số 1 diễn biến phức tạp. Do vậy, tàu thuyền không nên đi vào vùng nguy hiểm như đã phân tích ở trên. Tàu, thuyền nếu đang trong vùng nguy hiểm, phải tìm nơi trú tránh, neo đậu hoặc đi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Vịnh Bắc Bộ chưa phải là vùng bão tác động trực tiếp nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những cụm mây đối lưu gây ra hiện tượng lốc xoáy, gió giật tại khu vực này.

Đề cập đến đường đi của bão số 1, Trưởng phòng Dự báo khí hậu cho biết, đường đi của bão được thể hiện trên trang của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chỉ là khả năng cao nhất được dự tính (với xác xuất đường đi của bão số 1 là khoảng 70%).

Có một kịch bản nữa là khả năng bão số 1 sẽ đi men theo khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc. Như vậy, trong những ngày tới, cần phải theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo của trung tâm dự báo.

Đêm qua (30/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính trong vài tiếng đồng hồ ở một số nơi trên 50mm như: Mường Lống (Nghệ An) 94.6mm, Tương Dương (Nghệ An) 61.2mm, Dân Tiến (Thái Nguyên) 74.0mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 63.8mm, Lang Quán (Tuyên Quang) 57.2mm, Nàn Sán (Lào Cai) 56.6mm, Việt Trì (Phú Thọ) 56.2mm,…

Hôm nay, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo từ đêm mai (2/7) đến ngày 7/7, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.