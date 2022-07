Bão số 1 mạnh thêm 3 cấp, sẵn sàng sơ tán hơn 50.000 dân

XEM CLIP:

19h tối nay (1/7), vị trí tâm bão số 1 (bão CHABA) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (2/7), vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h tối cùng ngày, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Ảnh mây vệ tinh bão số 1. Nguồn: NCHMF

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Bắc, cách Cao Bằng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ ngày mai (2/7) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Chiều tối và đêm ngày 2/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 5-7/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

3 kịch bản bão số 1

Chiều nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp với 14 tỉnh, thành để ứng phó với bão số 1. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, về cơn bão CHABA các cơ quan quốc tế đang có nhận định khác nhau do phía đông Philippines hình thành một cơn bão khác.

Hai cơn bão tương tác với nhau dẫn đến khả năng thay đổi hướng đi. Phần lớn dự báo đều hướng vào khả năng bão vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), nhưng vẫn có xác suất lệch phía nam khoảng 100km đi về phía ven biển nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra 3 kịch bản đổ bộ của bão tương ứng với mức độ mưa to và gió lớn ảnh hưởng tới đất liền và ven biển miền Bắc.

Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Kịch bản 1 (70%), bão đi theo hướng tây bắc, sau đó qua phía đông nam khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp. Trường hợp này khả năng mưa kéo dài, mưa vừa mưa to cho khu vực Đông Bắc và vùng núi phía bắc từ chiều 2/7 đến 7/7.

Kịch bản 2 (20%), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc đi sâu vào phía tây nam khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu. Kịch bản này bão gây mưa không lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Kịch bản 3 (10%), bão đi hướng tây tây bắc vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ tác động đến khu vực Đông Bắc. Hoàn lưu bão gây gió mạnh cấp 7-8 và mưa lớn cho miền Bắc.

Hiện tâm bão đang nằm ở phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), nhưng ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ đã xuất hiện hệ thống dông lốc. Các hình thái này chỉ diễn trong 15-20 phút nhưng có mức gió giật tối đa mạnh hơn trong tâm bão, gây nguy hiểm lớn cho người dân và tàu bè.

Phó Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai Nguyễn Văn Hải cho biết, những ngày qua các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa và dự báo tiếp tục có mưa lớn những ngày tới.

5 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên được ghi nhận có hơn 50.516 người ở vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan chức năng sẵn sàng sơ tán toàn bộ những người này để đảm bảo an toàn tùy vào tình hình khi bão đổ bộ. 1.200 điểm giao thông có nguy cơ sạt lở và ngập lụt.

Về tàu thuyền, đến 12h ngày 1/7, toàn bộ tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn với 655 tàu và 4.301 người. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.967 tàu và 269.433 người.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá dự báo lượng mưa ở miền Bắc tăng 15-30%, miền Trung tăng 30-50% và Tây Nguyên 50-100%.

Cơn bão đầu tiên của năm trên biển Đông đang có xu hướng mạnh lên, ông Hoài lưu ý thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Cơ quan khí tượng đưa ra 3 kịch bản, trong đó kịch bản 10% và 70% sẽ rất nguy hiểm khi lượng mưa lớn trong 3 đợt liên tiếp có thể đạt 400-500 mm.

Đối với trên biển, do phạm vi của bão lớn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tiếp tục theo dõi hoạt động của tàu thuyền.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định được yêu cầu đảm bảo an toàn cho đê kè xung yếu, một số công trình đang thi công, các tuyến đường ven biển, cầu biển.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cần đảm bảo an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, điểm đê biển xung yếu hoặc đang thi công; kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Ông Trần Quang Hoài lưu ý, các đơn vị liên quan cần thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người dân trên các đảo, khu vực ven biển, cửa sông; sẵn sàng phương án di dân khu vực không đảm bảo an toàn ảnh hưởng của bão, mưa lũ, sạt lở.

Trong đêm 1/7, lực lượng Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu để tàu, thuyền biết, tránh trú vào vị trí an toàn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết, xử lý các tình huống