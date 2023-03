Chính xác

Viêm màng não có thể do virus hoặc vi khuẩn, hoặc trường hợp hiếm do nấm. Các ca bệnh do nhiễm virus truyền nhiễm như quai bị, sởi và herpes nên tiêm vắc xin giúp giảm rủi ro.

Viêm màng não do virus hiếm khi gây tử vong. Viêm màng não do vi khuẩn có thể gây tàn tật hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Vi khuẩn não mô cầu gây bệnh không sống lâu bên ngoài cơ thể, vì vậy thường chỉ lây lan qua tiếp xúc gần, kéo dài, chẳng hạn như hôn. Các triệu chứng của viêm màng não bao gồm sốt cao, đau đầu và cứng cổ.