Virus khiến 9 người tử vong sau đám tang có khả năng lây sang Việt Nam?

Theo WHO, bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Đây là virus cùng họ với virus Ebola, truyền sang người từ dơi và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp chất dịch cơ thể của người, bề mặt và vật liệu bị nhiễm mầm bệnh. WHO cũng cho biết nhiều bệnh nhân có thể có các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Các triệu chứng do Marburg gây ra bắt đầu đột ngột với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu. Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Marburg. Tuy nhiên, việc chăm sóc hỗ trợ sớm bằng bù nước và điều trị triệu chứng sẽ giúp cải thiện khả năng sống. Bệnh do virus Marburg là bệnh rất hiếm gặp ở người và hiện chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các khuyến cáo của ngành y tế để chủ động phòng chống căn bệnh này. (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM)