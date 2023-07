Chính xác

Trên toàn thế giới, ung thư tế bào gan là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng hàng thứ 4 và phổ biến ở nam giới gấp 3 lần so với nữ giới. Cụ thể, ở Mỹ, số bệnh nhân ung thư gan là nam gấp đôi số ca bệnh nữ. Ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Á, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới có thể gấp 8 hoặc 10 lần so với nữ giới.

Lý do cho sự chênh lệch này rất phức tạp và có thể xuất phát từ sự khác biệt về các yếu tố nguy cơ hành vi (như thói quen uống rượu), yếu tố chuyển hóa, sinh học khối u, chậm đi tầm soát, điều trị bệnh.