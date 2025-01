Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lưu Chung Tuyến - CEO công ty TNHH 1 Thành viên Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam - cho biết: “Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự thành công của mỗi quốc gia. Việt Nam, với thế hệ trẻ tài năng và đam mê công nghệ, đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, để thực sự trở thành một cường quốc công nghệ, chúng ta cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình”.

Ông Lưu Chung Tuyến - CEO Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam khai mạc sự kiện. Ảnh: Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam

Theo ông Lưu Chung Tuyển, với kinh niệm gần 10 năm trên thị trường IT, ông thấu hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của thị trường nhân lực IT Việt Nam.

“Chúng ta có một thế hệ trẻ, nhiệt huyết, đam mê công nghệ và sẵn sàng học những cái mới và học rất nhanh. Tuy nhiên, tôi luôn trăn trở câu hỏi làm sao để chung tay góp phần đưa IT Việt Nam thực sự trở thành một ngành công nghiệp sánh ngang với các cường quốc về IT services như Ấn Độ; và chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh đào tạo cũng bắt đầu từ đó”, ông Lưu Chung Tuyển cho hay.

“Chúng tôi mong muốn sự ra đời của SotaTek Edu, với sự hợp tác chiến lược với YBM sẽ không chỉ là một làn gió mới cho thị trường nhân lực IT Việt Nam, giúp chúng ta chuẩn hoá và nâng cao kỹ năng cho các lập trình viên Việt Nam, mà còn góp phần giúp Việt Nam trở lên hùng cường trên bản đồ IT thế giới”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam

Theo ông Lưu Chung Tuyển, Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam hướng đến 5 sản phẩm chính gồm: cung cấp chứng chỉ quốc tế; Tư vấn giải pháp công nghệ, thành lập team chuyên môn phục vụ nhu cầu chuyển đổi số hỗ trợ tổ chức tối ưu nguồn lực, đạt hiệu suất cao; Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu doanh nghiệp với các chuyên gia hàng đầu; Tổ chức sự kiện công nghệ quốc tế; Xây dựng mạng lưới nhân lực chất lượng cao, kết nối nhà tuyển dụng và doanh nghiệp toàn cầu, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận đào tạo, phát triển nghề nghiệp, việc làm cho mọi cá nhân.

Với mục tiêu trên, Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam đã ký hợp tác chiến lược với đối tác YBM Hàn Quốc, dự kiến mang chứng chỉ ngôn ngữ COS Pro về Việt Nam, mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn cho các lập trình viên tại Việt Nam trong bối cảnh công nghệ toàn cầu.

Lễ ký hợp tác chiến lược giữa SotaTek Edu và đối tác YBM Hàn Quốc. Ảnh: Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam

Theo ông Moon Hur - CEO YBM: “Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, YBM đã phát triển chứng chỉ COS Pro (Coding Specialist Professional). Đây là một chứng chỉ uy tín, được thiết kế để đánh giá năng lực lập trình một cách khách quan và chuyên sâu.

COS Pro cung cấp bài kiểm tra dựa trên máy tính 100% (CBT), đảm bảo tính chính xác và công bằng, đồng thời cho phép thí sinh nhận được kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi. Chứng chỉ này đánh giá chuyên môn lập trình trên nhiều ngôn ngữ phổ biến như Python, C, C++, C#, và Java. Bên cạnh đó, chứng chỉ này có thể tùy chỉnh linh hoạt để nhu cầu đa dạng của đơn vị”.

Ông Moon Hur - CEO YBM chia sẻ tại sự kiện

Hiện nay, Việt Nam đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển nhanh chóng. Công nghệ Giáo dục SotaTek Việt Nam kỳ vọng tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ. Từ đó đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

COS Pro hiện được sử dụng rộng rãi trong cả lĩnh vực giáo dục và công nghiệp. Tại các cơ sở đào tạo, chứng chỉ này đóng vai trò như một tiêu chuẩn đánh giá khóa học. Trong ngành công nghiệp, COS Pro được xem là một thước đo quan trọng trong quá trình tuyển dụng,bồi dưỡng, phát triển, đánh giá năng lực nhân viên, và quản lý nguồn nhân lực. COS Pro đặc biệt chú trọng đánh giá khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, giúp các cá nhân và tổ chức có được cái nhìn chính xác và toàn diện về kỹ năng lập trình.

Minh Ngọc