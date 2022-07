Ra tay manh động, tiền cướp được gửi ngân hàng tiêu dần

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).