5 phút giằng co, xin tha mạng của người phụ nữ trước tên cướp có súng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cầm súng, dao xông vào nhà dân cướp táo tợn do đối tượng Vương Công Danh (36 tuổi, ngụ quận 8) thực hiện.

Theo điều tra, Danh có một tiền án tội “cướp giật tài sản” - là người nghiện ma tuý nặng, từng nhiều lần đi cai nhưng không thành.

Chiều 26/6, Danh nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền tiêu xài, nên lấy xe rời nhà ở quận 8 đi qua nhiều địa bàn như quận 6, huyện Bình Chánh... để tìm thời điểm ra tay. Danh khai, khẩu súng giả bằng nhựa mua ở một tiệm tạp hoá dọc đường, còn dao xếp 15cm nhặt ở công viên Phú Lâm, quận 6.

Khi đi ngang qua một căn nhà tại ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thấy nhà còn mở cửa, xung quanh vắng vẻ, Danh chọn gây án.

Sau khi cướp táo tợn, Vương Công Danh vào trung tâm cai nghiện ở Bình Dương ẩn náu nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nghi can Danh chỉ điểm nơi vứt hung khí phi tang. Ảnh: CA

Danh thản nhiên mở cửa đi vào, thấy có một mình người phụ nữ trong nhà, là chị Trần Thị Thu T. (38 tuổi) nên rút súng giả uy hiếp.

Danh chĩa súng, uy hiếp chị T. yêu cầu tháo hết vòng vàng, nữ trang và giao hết tiền. Chị T. hốt hoảng, có phản ứng theo một cách tự nhiên.

Sau đó, chị T. giằng co với tên cướp và liên tục xin tha mạng. Trước sự giằng co, chống trả quyết liệt của chị T, Danh đã rút dao xếp đâm nhiều nhát vào người chị T.

Chị T. van xin, tự tháo bộ vòng vàng, nhẫn vàng và 900 ngàn đồng đưa cho Danh. Sau khi cướp được, Danh cũng bình thản ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Dù bị thương tích nặng, chị T. cố lê ra ngoài kêu cứu. Một hàng xóm phát hiện đã báo công an và đưa chị T. đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Camera an ninh trong nhà ghi nhận, thời điểm Danh bước vào nhà, giằng co rồi mở cửa đi ra tẩu thoát là 5 phút.

Nghi can Danh khi bị bắt đã khai, dọc đường tẩu thoát đã vứt dao, súng giả ở ven đường và trở về nhà ở quận 8 như chưa có chuyện gì xảy ra.

Danh đã mang bộ vòng vàng và nhẫn đi bán được 13,2 triệu đồng.

Có tiền, Danh dùng một phần trả nợ, còn lại thủ trong người và lo sợ bị công an truy lùng nên di chuyển nhiều nơi để lẩn trốn. Danh vào một trung tâm cai nghiện ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để cai nghiện và lẩn trốn.

Hơn 48h sau khi xảy ra vụ cướp, trinh sát hình sự tìm đến tận trung tâm cai nghiện, bắt giữ Danh và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.