Sao Real Madrid mỉa mai Man City là CLB hay nhất

Tạp chí France Football, thuộc sở hữu của L'Equipe, công bố giải thưởng phủ Câu lạc bộ xuất sắc nhất năm, với chiến thắng thuộc về Man City.

Đây là kỳ thứ hai liên tiếp France Football trao giải này và đều thuộc về các đại diện bóng đá Anh. Năm ngoái, Chelsea chiến thắng sau khi giành Champions League.

"Đội bóng hay thứ 3 thế giới mùa 2021-22. Hạnh phúc chứ Real Madrid?", Toni Kroos viết đầy mỉa mai trên Twitter vào buổi tối Gala Quả bóng vàng (17/10).

Giải thưởng CLB hay nhất năm cho Man City bị chỉ trích

Kroos cũng lên tiếng chúc mừng các đồng đội Karim Benzema và Thibaut Courtois, chủ nhân Quả bóng vàng và giải thưởng Yashin.

"Thật không tệ khi có Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất trong đội của bạn... Xin chúc mừng Benzema và Courtois! Rất xứng đáng!", Kroos đăng tải trên Instagram cá nhân, với gần 36 triệu lượt theo dõi.

Hạng mục CLB hay nhất năm (Club of the Year) được quyết định dựa trên đội nào có nhiều đề cử Quả bóng vàng nhất, mà không phải do các nhà báo bầu chọn.

Theo tiêu chí này, Man City dẫn đầu với 6 đề cử cho cả hạng mục nam và nữ, xếp trên Liverpool (cũng 6 đề cử) và Real Madrid.

Iker Casillas cũng mỉa mai khi Man City là đội bóng xuất sắc nhất.

"Xin chúc mừng Real Madrid với vị trí thứ 3...", cựu đội trưởng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha viết trên Twitter.

Casillas cũng chỉ trích việc Courtois không được lọt vào danh sách ba cầu thủ xuất sắc nhất trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng, mà chỉ đứng thứ 7.

"Tôi rất vui cho Courtois, cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Điều tôi không vui là cậu ấy không được đứng trên bục vinh quang cho Quả bóng vàng.

Tôi vẫn không hiểu những người chọn giải thưởng này dựa trên cơ sở nào".

Phản ứng trước việc chỉ xếp thứ 3 sau Man City và Liverpool, Real Madrid rất tinh tế khi đăng biểu tượng hai con mắt ngạc nhiên trên Twitter.

Ngôi sao sáng nhất tại Gala, Karim Benzema, chủ nhân Quả bóng vàng 2022, bình luận: "Đối với tôi, Real Madrid luôn là CLB hay nhất thế giới, sau đó bạn có thể trao danh hiệu cho bất cứ ai bạn muốn".

Độc giả của L'Equipe cũng bình luận chỉ trích việc trao giải thưởng cho Man City.