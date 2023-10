Hôm nay (1/10), buổi diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp Bộ đã diễn ra tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Dự buổi diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập phương án; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban tổ chức diễn tập phương án; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, các bộ, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cục, Bộ Tư lệnh, Trường CAND, lãnh đạo Công an 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

Tham gia diễn tập còn có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội, đơn vị đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và quần chúng nhân dân.

Buổi diễn tập đã huy động hơn 100 phương tiện, đặt tình huống, bối cảnh diễn ra tại TP Hạ Long với các giả định ở trên bộ, trên biển và trên không.

Buổi diễn tập phương án chữa cháy có hơn 2.000 người tham gia

Tình huống diễn tập bắt đầu khi nhân viên một khách sạn phát hiện tại khu bếp tầng 5 xảy ra sự cố nổ khí gas gây sập, đổ kiến trúc xây dựng và cháy. Khói, bụi, khí độc bao trùm làm khoảng 800 người tại các tầng của tòa nhà hoảng loạn tìm lối thoát nạn.

Khách sạn đã sử dụng lực lượng PCCC tại chỗ và lực lượng bảo vệ tổ chức các hoạt động hướng dẫn thoát nạn và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, thông báo cho lực lượng PCCC, chính quyền địa phương để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hai máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn không quân 371 được huy động đến hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu hộ trên phần mái của 2 tòa nhà giả định cháy.

Hơn 100 phương tiện được huy động tham gia diễn tập chữa cháy.

Buổi diễn tập còn đặt ra tình huống xe bồn chở xăng do mất tập trung, tránh người nên đâm vào xe chở hóa chất làm xăng chảy tràn và hóa chất axit nitric loại A rò rỉ ra bên ngoài... Lúc này, rô bốt chữa cháy được đưa đến hiện trường để tiếp cận dập lửa.

Diễn tập du khách hoảng loạn chạy ra khỏi khách sạn khi có cháy.

Tình huống khác tại buổi diễn tập là việc cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy cho tàu du lịch trong trường hợp khẩn cấp, cần cứu nhiều du khách.

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy.

Cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó liên hoàn cả trên bộ, trên biển, trên không với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang bị, khí tài hiện đại. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, vận hành cơ chế sát thực, hiệu quả, xử trí thành công các tình huống.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Máy bay trực thăng được huy động tham gia tìm kiếm, cứu người.

Những người mắc kẹt trên tầng cao được xe thang ứng cứu

Các nạn nhân đu dây để xuống mặt đất.

Những người bị thương được hỗ trợ nằm cáng để đưa xuống mặt đất.

Tình huống giả định xe chở xăng dầu bốc cháy trước cửa khách sạn.

Tình huống tàu du lịch bốc cháy tại buổi diễn tập.