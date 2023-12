{"article":{"id":"2225371","title":"Rò rỉ video tay súng Hamas đầu hàng, Israel nói về ảnh lột trần người Palestine","description":"Truyền thông Israel đã cho đăng tải một đoạn video rò rỉ, được cho quay cảnh các tay súng Hamas đang đầu hàng binh lính Do Thái ở phía bắc Dải Gaza.","contentObject":"<p>Trong video, một người đàn ông cởi trần và mặc quần đùi, 2 tay cầm súng và băng đạn trên đầu đang chậm rãi đi ngang qua một chiếc xe tăng trước khi đặt vũ khí xuống đất. Nhiều nam giới người Palestine khác, cũng trong tình trạng cởi trần và mặc quần lót, đang giơ thẻ căn cước khi họ đứng đối diện với xe tăng, trong khi một binh sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\">Israel</a> ra lệnh bằng tiếng Ảrập qua loa.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UNSB.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Theo báo Times of Israel, đoạn video trên rò rỉ từ phía bắc Dải Gaza hôm 9/12. Nó cho thấy hàng chục tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas đã đầu hàng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).</p>

<p>Các quan chức quân đội Israel tuyên bố, ngày càng có nhiều các thành viên Hamas ra đầu hàng ở những khu vực khác nhau thuộc Dải Gaza, trong bối cảnh IDF đã mở rộng chiến dịch quân sự ra toàn bộ vùng lãnh thổ này và đang tiến sâu xuống phía nam dải đất.</p>

<p><strong>Israel lên tiếng về cáo buộc lột trần người Palestine ở Gaza </strong></p>

<p>IDF hôm nay (10/12) đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích nhằm vào họ, sau khi các hình ảnh chụp cảnh nhiều nam giới Palestine bị lột quần áo ở Dải Gaza lan truyền trên mạng và được nhiều hãng thông tấn quốc tế đăng tải lại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-lot-tran-nam-gioi-palestine-941.jpg?width=768&s=EuSKV2157kCC312DkURvlQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-lot-tran-nam-gioi-palestine-941.jpg?width=1024&s=nv5Vh_BGAxH9vkmNOJ9_gw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-lot-tran-nam-gioi-palestine-941.jpg?width=0&s=OMh5A1Nk1BZJ91bubIymqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-lot-tran-nam-gioi-palestine-941.jpg?width=768&s=EuSKV2157kCC312DkURvlQ\" alt=\"israel lot tran nam gioi palestine.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-lot-tran-nam-gioi-palestine-941.jpg?width=260&s=9se6vd5J8w9X1FfLYQDNuw\"></picture>

<figcaption>Những người đàn ông Palestine bị IDF bắt giữ, lột quần áo và bắt quỳ gối ở Gaza. Ảnh: CNN</figcaption>

</figure>

<p>IDF giải thích, đây chỉ là một phần của các cuộc khám xét thông thường và họ chỉ lột đồ, thẩm vấn những đối tượng tình nghi dính líu đến “các hoạt động khủng bố”. “Các nghi phạm khủng bố thường phải giao nộp quần áo để chúng tôi có thể khám xét và đảm bảo rằng họ không giấu áo chứa chất nổ hoặc vũ khí khác”, nhà chức trách Israel nói.</p>

<p>Đại diện IDF lưu ý thêm, những cá nhân nào được phát hiện không tham gia hoạt động khủng bố sẽ được thả sau đó, trong khi những nghi phạm bị bắt sẽ được đối xử theo luật pháp quốc tế.</p>

<p>Tuy nhiên, <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\">Hamas</a> quả quyết những người bị IDF bắt giữ là “thường dân không có vũ khí”. Báo Guardian dẫn lời Izzat al-Rishq, một thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas, cáo buộc IDF đã “dối trá” khi tuyên bố các nam giới bị lột quần áo thuộc Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm vũ trang người Palestine.</p>

<p>Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh các phát biểu trên một cách độc lập.</p>

“Những gia đình giàu nhất thế giới năm 2023” do hãng thông tấn Bloomberg mới công bố, đã tiết lộ việc dầu mỏ định hình lại sự phân bổ của cải toàn cầu.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-dinh-nao-giau-co-nhat-the-gioi-nam-2023-2225345.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-dinh-nao-giau-co-nhat-the-gioi-nam-2023-846.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:46:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225079","title":"Video trực thăng Nga săn đuổi xuồng không người lái Ukraine","description":"Quân đội Nga đã sử dụng trực thăng Mi-8 để truy đuổi và bắn hạ xuồng không người lái (USV) của Ukraine xuất hiện tại Biển Đen.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-truc-thang-nga-san-duoi-xuong-khong-nguoi-lai-ukraine-2225079.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/video-truc-thang-nga-san-duoi-xuong-khong-nguoi-lai-ukraine-768.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:40:55","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225316","title":"Hezbollah nã rocket vào Israel, lãnh đạo LHQ quyết thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza","description":"Nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã thực hiện các vụ nã rocket từ Lebanon vào phía bắc Israel sáng nay (10/12).","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hezbollah-na-rocket-vao-israel-lanh-dao-lhq-quyet-thuc-day-ngung-ban-o-gaza-2225316.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hezbollah-na-rocket-vao-israel-lanh-dao-lhq-quyet-thuc-day-ngung-ban-o-gaza-765.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:34:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225287","title":"Nga nói đánh bại ba lữ đoàn Ukraine, Kiev gấp rút tìm chiến cơ phương Tây","description":"Theo Cụm quân trung tâm của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng này đã đánh bại ba lữ đoàn Ukraine gần thành phố Lyman.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-noi-danh-bai-ba-lu-doan-ukraine-kiev-gap-rut-tim-chien-co-phuong-tay-2225287.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nga-noi-danh-bai-ba-lu-doan-ukraine-kiev-gap-rut-tim-chien-co-phuong-tay-517.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:27:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225274","title":"Israel sẵn sàng đối đầu Houthi, tăng cường bắn phá miền nam Gaza","description":"Chính quyền Israel hôm nay (10/12) tuyên bố sẵn sàng thực hiện hành động chống lại nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tại khu vực Biển Đỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-san-sang-doi-dau-houthi-tang-cuong-ban-pha-mien-nam-gaza-2225274.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-san-sang-doi-dau-houthi-tang-cuong-ban-pha-mien-nam-gaza-491.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:09:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225225","title":"Houthi dọa tấn công mọi con tàu tới Israel, chiến hạm Pháp hạ UAV trên Biển Đỏ","description":"Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, họ sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả những con tàu có lộ trình di chuyển tới Israel, bất kể tàu đó mang cờ quốc tịch của nước nào.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/houthi-doa-tan-cong-moi-con-tau-toi-israel-chien-ham-phap-ha-uav-tren-bien-do-2225225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/houthi-doa-tan-cong-moi-con-tau-toi-israel-chien-ham-phap-ha-uav-tren-bien-do-295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:28:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225214","title":"Xem bộ binh Israel giao tranh lực lượng Hamas ở Dải Gaza","description":"Dưới đây là đoạn video hiếm ghi lại cảnh nhóm binh sĩ Israel tiến vào những khu vực do Hamas kiểm soát ở thành phố Jabalia thuộc phía bắc Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-bo-binh-israel-giao-tranh-luc-luong-hamas-o-dai-gaza-2225214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/xem-bo-binh-israel-giao-tranh-luc-luong-hamas-o-dai-gaza-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:50:08","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225167","title":"Điều kỳ lạ lần đầu tiên được tìm thấy trong bụng của khủng long bạo chúa","description":"Các nhà khoa học ngày 8/12 cho biết đã khai quật được hài cốt hóa thạch của một con khủng long bạo chúa và từ dạ dày của nó, họ đã tìm thấy một điều chưa từng có trong lịch sử ngành nghiên cứu về loài sinh vật cổ đại này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-2225167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225177","title":"Ukraine gặp khó ở Avdiivka, Kiev phản đối kế hoạch bầu cử của Nga","description":"Quân đội Ukraine tại Avdiivka đang thiếu đạn dược và gặp khó khăn trong việc ngăn chặn nỗ lực tiến công của đối phương. Kiev phản đối kế hoạch bầu cử tại các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-2225177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-199.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:26:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225179","title":"IDF kêu gọi người dân Khan Younis sơ tán, Mỹ bán đạn xe tăng cho Israel","description":"Quân đội Israel kêu gọi người dân ở thành phố Khan Younis sơ tán tới các địa điểm được chỉ định. Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-14-000-dan-xe-tang-cho-israel-2225179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-dan-xe-tang-cho-israel-196.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225027","title":"Chủ tiệm cắt tóc 'lộ nguyên hình' bán ma túy vì phục vụ toàn khách hói đầu","description":"ITALIA - Cảnh sát đã bắt giữ một thợ cắt tóc vì buôn bán ma túy, sau khi phát hiện nhiều khách hàng vào tiệm bị hói đầu và không có râu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tiem-cat-toc-bi-phanh-phui-lam-an-phi-phap-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-2225027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chu-tiem-cat-toc-lo-nguyen-hinh-ban-ma-tuy-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-812.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225033","title":"Phát hiện bất ngờ về thủ phạm làm xịt lốp hàng loạt ô tô","description":"ITALIA - Người dân ở thị trấn nhỏ Vastogirardi cuối cùng đã tìm ra được thủ phạm làm xịt lốp của hàng loạt chiếc ô tô trong vài tháng qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-o-thi-tran-nho-cua-italia-2225033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/phat-hien-bat-ngo-ve-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224873","title":"Israel công bố video cận chiến với chiến binh Hamas tại Gaza","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giao tranh với các chiến binh Hamas trong khuôn viên một trường học ở khu phố Shejaia của thành phố Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-2224873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-178.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:35:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225055","title":"Đệ nhất phu nhân Ukraine nêu nguy cơ, Mỹ - Nga bất đồng về viện trợ cho Kiev","description":"Đệ nhất phu nhân Ukraine cho rằng nước này đang đứng trước nguy cơ \"sống còn\" nếu phương Tây ngừng viện trợ. Mỹ và Nga tranh cãi về ảnh hưởng của việc viện trợ cho Kiev.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nhat-phu-nhan-ukraine-neu-nguy-co-my-va-nga-bat-dong-ve-vien-tro-cho-kiev-2225055.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/de-nhat-phu-nhan-ukraine-neu-nguy-co-my-nga-bat-dong-ve-vien-tro-cho-kiev-964.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:57:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225066","title":"Israel nêu tổn thất tại Dải Gaza, Iran cảnh báo 'nguy cơ không thể kiểm soát'","description":"Israel đang hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Iran cảnh báo \"nguy cơ không thể kiểm soát\" sau khi Mỹ chặn nghị quyết kêu gọi ngừng bắn.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-2225066.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-957.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:52:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224988","title":"Nga tăng quân tới Avdiivka, Kiev cải tiến tên lửa từng tấn công soái hạm Moskva","description":"Quan chức Ukraine ở thị trấn Avdiivka cho hay, quân đội Nga đã điều thêm quân và ‘gây áp lực lên toàn bộ tuyến phòng thủ xung quanh thị trấn'.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-tang-quan-toi-avdiivka-kiev-cai-tien-ten-lua-tung-tan-cong-soai-ham-moskva-2224988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nga-tang-quan-toi-avdiivka-kiev-cai-tien-ten-lua-tung-tan-cong-soai-ham-moskva-427.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T14:47:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224932","title":"Tổng thống Biden muốn bán 45.000 quả đạn pháo xe tăng cho Israel","description":"Chính quyền của ông Biden muốn Quốc hội Mỹ phê duyệt thương vụ bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để phục vụ cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-thong-biden-muon-ban-45-000-qua-dan-phao-xe-tang-cho-israel-2224932.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tong-thong-biden-muon-ban-45000-qua-dan-phao-xe-tang-cho-israel-242.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:22:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224891","title":"Triều Tiên tuyên bố sẽ sớm phóng thêm vệ tinh do thám quân sự","description":"Truyền thông Triều Tiên hôm nay (9/12) cho hay, nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của đối phương.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-tien-tuyen-bo-se-som-phong-them-ve-tinh-do-tham-quan-su-2224891.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/trieu-tien-tuyen-bo-se-som-phong-them-ve-tinh-do-tham-quan-su-175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:18:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224908","title":"Video binh sĩ Ukraine tới Ba Lan diễn tập tác chiến giữa mùa đông khắc nghiệt","description":"Các binh sĩ Ukraine được đào tạo tác chiến trong chiến hào ở Ba Lan dưới trời đầy tuyết, chỉ vài ngày trước khi họ được đưa trở lại tiền tuyến.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-binh-si-ukraine-toi-ba-lan-dien-tap-chien-dau-trong-mua-dong-khac-nghiet-2224908.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/video-binh-si-ukraine-toi-ba-lan-dien-tap-tac-chien-giua-mua-dong-khac-nghiet-171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:16:58","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224749","title":"Vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của những hội chợ Giáng sinh kỳ diệu nhất thế giới","description":"Chợ Giáng sinh được coi là điều diệu kỳ trong dịp cuối năm với nhiều người trên khắp năm châu. Hãy cùng dạo qua những phiên chợ lộng lẫy nhất thế giới khi ngày lễ Thánh đang gần kề.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-2224749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-hoi-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224804","title":"Ảnh vệ tinh tiết lộ bước tiến của Israel tại nam Gaza","description":"Trong khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch ở Khan Younis, phía nam Gaza, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy bộ binh của nước này đã tiến xa tới mức nào.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-ve-tinh-tiet-lo-buoc-tien-cua-israel-tai-nam-gaza-2224804.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-o-khan-younis-73.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224870","title":"Cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO","description":"Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO lại thực đến vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-tong-thong-medvedev-canh-bao-xung-dot-truc-tiep-nga-nato-2224870.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuu-tong-thong-medvedev-canh-bao-xung-dot-truc-tiep-nga-nato-62.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:52:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224869","title":"Mỹ chặn nghị quyết về ngừng bắn tức thời ở Gaza, Israel đẩy mạnh tấn công","description":"Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza giữa Israel và nhóm quân Hồi giáo Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-2224869.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-59.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:49:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224433","title":"Video tên lửa HIMARS Ukraine tập kích trực thăng Nga gần Kupiansk","description":"Theo truyền thông Ukraine, vụ tập kích trên xảy ra khi chiếc trực thăng Mi-8 Nga đang hạ cánh trên một cánh đồng lân cận thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-ten-lua-himars-ukraine-tap-kich-truc-thang-nga-gan-kupiansk-2224433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/video-ten-lua-himars-ukraine-tap-kich-truc-thang-nga-gan-kupiansk-1149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224687","title":"Ukraine nói Nga điều 7 oanh tạc cơ Tu-95 phóng loạt tên lửa tấn công","description":"Không quân Ukraine tuyên bố Nga sử dụng 7 máy bay ném bom Tu-95 để phóng loạt tên lửa vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong sáng 8/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-dieu-7-oanh-tac-co-tu-95-phong-loat-ten-lua-tan-cong-2224687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ukraine-noi-nga-dieu-7-oanh-tac-co-tu-95-phong-loat-ten-lua-tan-cong-1146.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

