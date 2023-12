Theo nhóm quân sự Atesh, mục đích của họ trong việc xâm nhập vào hệ thống nhân sự của nhà máy vũ khí Tula tại Nga là để thu thập thông tin tình báo về hoạt động sản xuất tại cơ sở này.

Bức ảnh chụp một góc của nhà máy vũ khí Tula tại Nga. Ảnh: Atesh

“Các đặc vụ của chúng tôi khi làm việc tại đó có nhiệm vụ do thám mọi chi tiết tại cơ sở này, cũng như thu thập các tài liệu kỹ thuật. Vì nhiều lý do an ninh, nên chúng tôi không công bố những bức ảnh chụp bên trong nhà máy”, trang quân sự Defence-ua.com trích dẫn thông cáo được nhóm Atesh đăng trên Telegram, viết.

Theo nhóm này, các đặc vụ hoạt động tại đó không chỉ thực hiện việc thâm nhập và trinh sát các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tại nhà máy mà còn có nhiệm vụ “làm giảm tiềm lực quân sự của Nga”.

Giới chức an ninh Nga tới nay chưa bình luận về nội dung bản thông cáo được Defence-ua.com trích dẫn.

Báo Mỹ nói Ukraine thiếu đạn pháo

Tờ Bưu điện Washington trong bài đăng hôm 22/12 dẫn lời các binh sĩ Ukraine hoạt động ở tiền tuyến nói rằng, các lực lượng vũ trang Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng “và điều này cản trở các hoạt động tấn công, trong khi phía Nga dường như không gặp phải tình trạng tương tự”.

Một nhóm pháo thủ thuộc Lữ đoàn pháo binh 406 Ukraine. Ảnh: Mil.in.ua

Cụ thể, theo lời kể của một binh sĩ Ukraine chiến đấu tại mặt trận phía nam, lính pháo binh được cung cấp một lượng đạn giới hạn để bắn trúng một điểm duy nhất, ví dụ như số đạn họ có thể sử dụng để tấn công một mục tiêu nhỏ như vị trí súng cối chỉ giới hạn từ 5-7 viên.

“Binh sĩ ở tiền tuyến rất mệt mỏi. Họ vẫn có động lực chiến đấu, nhưng không thể giành được chiến thắng chỉ với động lực”, người này cho biết.

Một binh sĩ khác thuộc Lữ đoàn pháo binh số 148 Ukraine kể rằng, đơn vị của anh ta chỉ được bắn từ 10-20 quả đạn/ngày. “Liệu có thể làm gì với 10 quả đạn/ngày. Số lượng như vậy không đủ để ngăn các cuộc tấn công của đối phương, chứ đừng nói tới việc tấn công các vị trí quân Nga”, người này nói.

Quan chức Ukraine hé lộ quan điểm bất ngờ, thừa nhận tình hình 'rất tồi tệ' Phó Tổng biên tập của tờ báo Đức Bild cho biết, trái ngược với quan điểm màu hồng của chính quyền Kiev về xung đột với Nga, các quan chức cấp cao Ukraine thừa nhận tình hình rất tồi tệ.