HAY FEST 2023 quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế như: 2 giám khảo Rap Việt mùa 3 Suboi, Justatee, Hoàng Dũng, Trung Quân, Vinh Khuất, Thịnh Suy, rapper MCK, Gigi Hương Giang, Buitruonglinh, nhóm Microwave, Chillies...

Thủ lĩnh Ronan Keating của boyband nổi tiếng Boyzone cũng xác nhận tham gia chương trình. Anh từng được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness với 30 lần liên tiếp lọt vào top 10 đĩa đơn của Anh. Nam ca sĩ sẽ cùng ban nhạc của mình thực hiện set diễn được biên tập riêng cho khán giả Việt, hứa hẹn làm sống lại những bản hit của Boyzone như: When you say nothing at all, Love me for a reason, No matter what.

Ca sĩ Ronan Keating.

Nhóm nhạc nổi trội trong giới hip-hop Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung - Epik High cũng biểu diễn tại sự kiện. Trong 20 năm hoạt động, Epik High đã từng 3 lần được mời đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới Coachella. Nhóm được nhận xét là “tín ngưỡng” Gen 2 K-pop, đại diện tiêu biểu cho làn sóng Hallyu. Tham gia biểu diễn tại Việt Nam, 3 thành viên Tablo, Mithra Jin, DJ TuKutz bày tỏ sự hào hứng, hứa hẹn mang đến phần trình diễn bùng nổ.

Tại HAY FEST 2023, một vài nghệ sĩ bật mí sẽ giới thiệu EP, album và sản phẩm âm nhạc mới của họ tới khán giả. Các nhóm nhảy Kpop Cover Dance được giới trẻ yêu thích cũng có mặt tại sự kiện trong hoạt động Random dance (nhảy tự do).

Ronan Keating - 'When you say nothing at all':

Thanh Phi