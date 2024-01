Thế hệ mới nhất Volkswagen Tiguan ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2018 với nhiều thay đổi, đặc biệt là chuyển từ phân khúc B-SUV 5 chỗ lên C-SUV 7 chỗ với việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3. Mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0 TSI công suất suất 178 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Giá bán cao là nguyên nhân khiến Volkswagen Tiguan 2018 không được nhiều người dùng đón nhận. (Ảnh: Tú Nguyễn)

Ở thời điểm đó, Volkswagen Tiguan được kỳ vọng sẽ hướng tới đối tượng khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe cao cấp hơn một chút so với các đối thủ như Honda CR-V, Peugeot 5008, Mitsubishi Outlander... Chỉ có điều, giá bán 1,699 tỷ đồng của Volkswagen Tiguan 2018 là không hề rẻ, cộng thêm chi phí lăn bánh, giá xe sẽ khoảng hơn 1,9 tỷ đồng khiến cho mẫu xe này khó để tiếp cận được với khách hàng. Tại thời điểm năm 2018, các mẫu hạng sang Mercedes- GLC 200 có giá 1,684 tỷ đồng, Mercedes- GLC 300 giá 2,209 tỷ đồng.

Xe SUV Đức 7 chỗ ngồi rẻ nhất thị trường

Theo ghi nhận của VietNamnet, giá bán của Volkswagen Tiguan 2018 đã giảm khá nhiều ở trên thị trường xe cũ. Tùy vào tình trạng xe và năm đăng ký, giá bán của mẫu xe này chỉ còn dao động trong khoảng hơn 900 triệu đồng. Đặc biệt, có trường hợp xe sản xuất năm 2017, đăng ký 2018 và đã đi gần 96.000km đang bán ở mức 799 triệu đồng.

Volkswagen Tiguan 2018 đang được chào bán với mức giá khá dễ chịu. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người dùng nhận xét mức giá này thực sự là "ngon" trong tầm giá đối với một chiếc xe SUV Đức 7 chỗ ngồi 5 năm tuổi. So với giá xe sau lăn bánh ở thời điểm vừa ra mắt, chiếc Volkswagen Tiguan cũ này hiện rẻ tới 1 tỷ đồng, giảm hơn 60% chỉ sau 5 năm sử dụng.

So sánh trên thị trường xe cũ, nếu muốn một chiếc SUV Đức đời 2018, sẽ không có chiếc nào 7 chỗ ngồi giá 800 triệu đồng. Lựa chọn tiệm cận nhất vẫn là mức giá từ 1-1,2 tỷ đồng đối với các mẫu SUV GLC 5 chỗ đời 2018 của Mercedes như SUV GLC 200, GLC 300. Còn nếu vẫn muốn 1 chiếc SUV Đức tầm giá này, chỉ có thể tìm đến các mẫu xe đời sâu hơn.

Với phân khúc SUV 7 chỗ đời cũ nói chung, mức giá 800 triệu có thể kể đến các mẫu xe Nhật như Toyota Fortuner 4x2 AT 2018, Mitsubishi Outlander Premium 2.0 CVT 2021, xe Pháp như Peugeot 5008 Allure 1.6 AT 2020, xe Mỹ như Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2021.

Nếu chọn xe mới tầm giá trên dưới 800 triệu đồng, người mua chỉ có thể chọn phân khúc thấp hơn C-SUV 5 chỗ như Ford Territory Trend 1.5 AT (822 triệu đồng), Mazda CX-5 Deluxe (759 triệu đồng), Toyota Corolla Cross 1.8G (760 triệu đồng), Hyundai Tucson 2.0 AT bản tiêu chuẩn (799 triệu đồng)...

Điều đáng nói, tất cả những lựa chọn xe thương hiệu Nhật, Hàn, Mỹ kể trên đều chỉ là các mẫu xe một cầu, trong khi Volkswagen Tiguan 2018 lại được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp với 4 chế độ lái nên đây là một trong ít mẫu SUV cỡ C vận hành khỏe khoắn và đa dụng trên nhiều điều kiện đường sá.

Về các tính năng, hệ thống chiếu sáng Full LED thích ứng, đèn sương mù chủ động theo góc đánh lái... có ở mẫu xe Đức đời 2018 này vẫn là những trang bị hiện đại khó có thể tìm thấy trên các mẫu xe mới tầm giá 800 triệu đồng. Chiếc xe này sở hữu các trang bị như ngắt động cơ tạm thời, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, ghế trước chỉnh điện có tính năng mát-xa, kết nối AppleCarPlay và Android Auto,... Ngoài ra, điều tất yếu của chiếc xe 7 chỗ này mang đến là không gian bên trong rộng rãi với kích thước chiều dài thân xe lên tới 4.712mm.

Là người đang sử dụng chiếc Tiguan đời này từ khi ra mắt, anh Trần Quốc Thắng (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "So với các thương hiệu xe khác như BMW, Mercedes-Benz hay Audi, Volkswagen được ví giống như Toyota của châu Âu, xe có độ bền cao, ít hỏng vặt và được chế tạo theo tiêu chuẩn của người Đức. Chi phí sửa chữa cũng thấp hơn đáng kể do chỉ cần thay thế các bộ phận đơn lẻ, không yêu cầu thay cả cụm như các dòng xe Đức khác".

Còn anh Lê Bảo Long (một người dùng Volkswagen Tiguan ở Quận 3, TP HCM) nhận xét, xe có hệ thống lái đầm chắc, phản ứng chân ga nhạy, hệ thống treo không quá mềm, cũng không quá cứng, phù hợp cho cả đi phố, đi cao tốc, đi đường trường.

So với mặt bằng chung và với các công nghệ trang bị, Volkswagen Tiguan 2018 giá chỉ 800 triệu đồng được coi là chiếc SUV Đức có giá hấp dẫn nhất trên thị trường xe cũ.

Linh kiện phụ tùng không có sẵn

Tuy nhiên, giá rẻ đồng nghĩa với hàm ý độ "rớt giá" cao của một mẫu xe. Trên thực tế, các mẫu xe hạng sang của Đức thường có độ rớt giá nhanh. Mercedes, BMW đều không tránh khỏi. Với Volkswagen Tiguan, vốn là thương hiệu xe bình dân tại nước Đức quê nhà, nên ngay từ đầu khi vươn tới mức giá gần 1,7 tỷ đồng, mẫu xe này vẫn bị coi là "chới với" để được gọi là xe hạng sang đẳng cấp như Mercedes, BMW.

Có nhiều lý do cho sự giảm nhanh giá trị xe. Theo anh Trần Quốc Thắng, chủ nhân dùng Volkswagen Tiguan 2018, ngoại hình của xe không toát lên vẻ hiện đại, thời thượng như một số tính năng trang bị mà xe sở hữu. Thiết kế nhàm chán và khó hợp với khách hàng trẻ tuổi vốn yêu thích công nghệ và sự hiện đại, trẻ trung.

Nội thất của Volkswagen Tiguan 2018 cũng chưa theo kịp xu hướng thiết kế ở thời điểm đó như màn hình giải trí đặt nổi trên cao, đèn viền nội thất. Xe cũng không có những trang bị được coi là tiêu chuẩn trên một mẫu ô tô có giá bán gần 1,7 tỷ đồng như cửa sổ trời, camera 360... Chưa hết, hàng ghế thứ 3 được bổ sung nhưng khoang ghế này chật hẹp, khó phù hợp với vóc dáng người lớn hoặc thanh niên cao to mà chủ yếu chỉ vừa với những vị khách nhỏ tuổi.

Một điểm khác cần lưu ý rằng, khi xe gặp sự cố cần sửa chữa và thay thế thì linh kiện phụ tùng thường sẽ không có sẵn. Khách sẽ phải mất thời gian chờ đợi để xưởng sửa chữa đặt đồ về. Trong khi đó, chi phí linh liện nói chung của xe Đức sẽ thường là đắt.

Có thể nói, chiếc Volkswagen Tiguan 2018 khá phù hợp với những người mua yêu thích dòng xe Đức nhưng tài chính chưa thật dư dả. Ngược lại, chủ nhân sử dụng xe Đức sau 5 năm sẽ buộc phải chấp nhận các rủi ro của một mẫu xe đã hết hạn bảo hành và chi phí bảo dưỡng sẽ không thể không tốn kém.

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!