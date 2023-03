Những bức ảnh đáng kinh ngạc của nhà thám hiểm Julian Gunther tiết lộ cuộc sống của trăn Anaconda, một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, ở vùng đất ngập nước Nam Mỹ. Anh đã ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ để tiếp cận những sinh vật khổng lồ ở cự ly rất gần.

Julian Gunther lặn dưới nước hàng giờ để chụp ảnh trăn khổng lồ. Ảnh: Daily Mail

Những con trăn có khi dài tới 7m, cuộn quanh các cành cây, ẩn mình dưới nước. Chúng di chuyển, có khi để lộ chiếc lưỡi chẻ đôi và đôi mắt thuỷ tinh chìm trong làn nước tối.

Nhà thám hiểm 44 tuổi cho biết để chụp những bức ảnh chân thực về loài sinh vật khổng lồ, khó nắm bắt này cần rất nhiều sự chuẩn bị và lên kế hoạch cẩn thận. Một trong những điều quan trọng là hiểu các dấu hiệu cảnh báo khi nào không nên đụng vào chúng. Luôn để cho trăn một lối thoát, không bao giờ được "dồn chúng vào chân tường".

Con trăn cuộn mình dưới nước. Ảnh: Daily Mail

Theo Julian, quan niệm trăn Anaconda rất hung dữ, tấn công bất cứ thứ gì chắn đường nó là sai lầm. Bộ phim kinh dị Anaconda năm 1997 với sự tham gia của Jennifer Lopez và Ice Cube, góp phần khiến mọi người sợ hãi vô căn cứ về loài vật này.

Anh cho biết: "Để tương tác đúng cách và an toàn trước những sinh vật to lớn này, bạn phải thực hiện nhiều nghiên cứu cơ bản về hành vi, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm... Tuy nhiên, con người không có trong thực đơn của loài trăn khổng lồ. Lý do duy nhất khiến trăn tấn công người là vì nó cảm thấy đang bị làm phiền, dồn nó vào chân tường không lối thoát".

Julian tiếp cận trăn ở cự ly gần để chụp ảnh rõ nét nhất. Ảnh: Daily Mail

Anh cùng các nhà thám hiểm di chuyển bằng thuyền xuống các nhánh ở vùng đất ngập mặn. Trăn thường dành nhiều thời gian ở dưới nước, có khi ẩn nấp dưới cành cây.

Sau khi phát hiện vị trí của trăn, anh cố gắng xuống nước một cách từ từ và thận trọng. Anh cẩn thận khi di chuyển để không kinh động đến con vật hay khiến nó sợ hãi.

Đôi khi, trăn chủ động tiếp cận tới máy ảnh ở cự ly gần. Lúc này, anh phải cố gắng giữ bình tĩnh, không di chuyển một cách đột ngột. "Phần lớn thời gian, trăn chỉ tiến lại để kiểm tra máy ảnh, rồi sau đó rút lui", anh nói.

Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng lần đầu tiên chạm trán với con trăn trưởng thành có kích thước lớn đã khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Những con trăn dài đến 7m, to mập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ống kính.

"Lúc đầu tôi rất lo lắng. Con trăn hướng về phía tôi, nó liếm máy ảnh khoảng 20-30 giây rồi sau đó rút lui. Tôi sợ, nhưng cố gắng nhớ những gì đã học và kinh nghiệm của mình khi đối mặt với các loài động vật khác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Hành động của nó giúp tôi biết nó đang rất thoải mái. Tôi có thể di chuyển lùi xa hơn chút để chụp được nhiều ảnh hơn", anh chia sẻ.

Điều khiến anh ngạc nhiên nhất khi tiếp xúc những con trăn khổng lồ ở cự ly gần đó là bản chất hiền lành của chúng. Những con trăn lớn anh gặp đều tiến lại gần kiểm tra máy ảnh, quan sát, rồi lượn đi chứ không hề tấn công hay gây nguy hiểm gì.

Vùng đất ngập nước Nam Mỹ là nơi sinh sống của nhiều trăn khổng lồ. Ảnh: Daily Mail

Lần đầu tiên, Julian tiếp xúc với trăn là khi còn nhỏ, trong ngày đi chơi ở sở thú Rio de Janeiro. Anh hoàn toàn bị choáng ngợp khi nhìn thấy những con bò sát khổng lồ. "Chúng to lớn khủng khiếp trong mắt đứa trẻ 4 tuổi", anh nói.

Khi lớn lên, sự tò mò của anh về các sinh vật khổng lồ ngày một lớn. Anh tìm đọc các câu chuyện thần thoại, văn hoá dân gian Brazil liên quan đến trăn khổng lồ và một số loài động vật khác. Anh luôn muốn được nhìn cận cảnh chúng.

Chụp ảnh các loài bò sát và sinh vật biển trong môi trường sống tự nhiên dần trở thành niềm đam mê cả đời của Julian. Anh thường đi thám hiểm cùng vợ và cả 2 đều muốn truyền tình yêu động vật hoang dã cho con gái.

"Khi con gái lớn hơn, chúng tôi sẽ cho con tham gia vào chuyến đi. Con bé gần 4 tuổi. Trong bữa tối, cô bé nói với tôi rằng con muốn đi với bố để xem sư tử biển", anh vui vẻ chia sẻ.