Thầy Thích Chân Pháp Khâm là đệ tử tại gia của Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ năm 1987 và đệ tử xuất gia từ năm 1998, tu học tại các tu viện Làng Mai ở Pháp và Hoa Kỳ. Từ năm 2005, trong vai trò thành viên giáo thọ Làng Mai tại châu Á, thầy Pháp Khâm đã giảng dạy nghệ thuật sống chánh niệm và giúp thành lập các cộng đồng tu tập tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)…

Thầy Pháp Khâm hiện là Viện trưởng Viện Phật học Ứng dụng châu Á và là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe thân tâm Thở và Cười tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2012, Thầy thiết lập Liệu pháp niệm sinh an lạc: Nếp sống an lành (Mindfulness Born Peace and Happiness: A Way of Wellbeing), ứng dụng chánh niệm và Tâm lý học Phật giáo vào ngành sức khỏe thân tâm, đặt biệt là lĩnh vực tâm lý trị liệu.