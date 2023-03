Liên quan đến vụ sai phạm tại Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, ngày 12/3, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra thông báo tìm người mua bán máy in siêu tốc.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD-ĐT thành phố.

Trong đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị khởi tố liên quan đến gói thầu số 6, năm 2016 “Mua thiết bị máy photocopy, máy in siêu tốc, cassette, ti vi các loại và loa cầm tay” do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư.

Trong đó, việc lắp đặt máy in siêu tốc Riso CV3030 xuất xứ Trung Quốc của nhà thầu không đúng với hồ sơ trúng thầu, hợp đồng ký với chủ đầu tư... là máy in Riso CV3030 xuất xứ Thái Lan.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo "tìm người bán máy, mua máy in siêu tốc Riso CV3030 xuất xứ Thái Lan trên thị trường Việt Nam vào năm 2016; nếu tổ chức, cá nhân có bán máy, mua máy in trên, đề nghị liên hệ với cơ quan CSĐT Công an thành phố để cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu”.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ

Như VietNamNet đưa tin, tháng 11/2022, Thanh tra TP Cần Thơ thông báo kết luận thanh tra "Một số gói thầu mua sắm, sổ sách quản lý, thiết bị dạy và học từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cấp thành phố tại Sở GD-ĐT và UBND quận, huyện, giai đoạn từ năm 2016-2021". Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót xảy ra tại Sở GD-ĐT.

Theo kết luận, liên quan nghiệm thu, thanh toán, Sở GD-ĐT đã thiếu kiểm tra, giám sát việc bàn giao, nghiệm thu công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các trường. Hậu quả, một số gói thầu có thiết bị được nghiệm thu không đúng nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình như gói thầu số 6 năm 2016, “mua thiết bị máy photocopy, máy in siêu tốc, cassette, ti vi các loại và loa cầm tay”, có máy in siêu tốc nhãn hiệu Trung Quốc không đúng nguồn gốc, xuất xứ Thái Lan mà đơn vị cung cấp đã ký hợp đồng với sở có giá trị chênh lệch hơn 378 triệu đồng.

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP kiến nghị cấp có thẩm quyền căn cứ vào quy định để xử lý trách nhiệm nguyên Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Yêu cầu sở nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót. Yêu cầu sở này phối hợp với các đơn vị liên quan đến gói thầu số 6 năm 2016, có trách nhiệm truy nộp hơn 384 triệu đồng vào kho bạc nhà nước.

Đặc biệt, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý mua sắm tài sản công dẫn đến việc cung cấp lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị của gói thầu số 6 năm 2016, không đúng nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa Thái Lan theo hợp đồng đã ký với Sở GD-ĐT để xử lý theo quy định.