Các nền tảng internet và quản lý mã nguồn hợp pháp đang bị tin tặc lợi dụng để phát động các cuộc tấn công mạng.

Theo báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Recorded Future (Mỹ), mối đe dọa an ninh mạng xuất phát từ các nền tảng hợp pháp đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả các nền tảng dành riêng cho các nhà lập trình như GitHub.

Recorded Future nhấn mạnh, GitHub đang cung cấp cho tin tặc khả năng ngụy trang hành động của chúng bằng lưu lượng mạng hợp pháp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc theo dõi và xác định danh tính của những kẻ tấn công.

Các chuyên gia gọi chiến thuật này là ‘Living Off Trusted Sites’ (LOTS), một biến thể của kỹ thuật sử dụng công cụ có sẵn trên hệ thống (Living off the Land/LotL), thường được những kẻ tấn công sử dụng để che giấu các hành vi tấn công.

Xu hướng phổ biến nhất để lạm dụng GitHub là phát tán các phần mềm độc hại. Tháng 12/2023, công ty bảo mật ReversingLabs báo cáo đã phát hiện một số gói giả mạo, sử dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng Python, tiếp nhận lệnh tấn công bí mật từ GitHub.

Việc sử dụng nền tảng GitHub như một “hộp chết” để lấy URL của các máy chủ điều khiển rất phổ biến. Ngoài ra, GitHub thường bị tin tặc lợi dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm sử dụng trang chủ GitHub làm máy chủ lừa đảo hoặc chuyển hướng lưu lượng truy cập, cũng như làm kênh kiểm soát dự phòng.

Ngoài GitHub, Recorded Future nhấn mạnh sự gia tăng xu hướng tin tặc khai thác các nền tảng internet hợp pháp như Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Notion, Firebase, Trello, Discord và nhiều nền tảng quản lý mã nguồn khác nhau, bao gồm GitLab, BitBucket, Codeberg.

Hiện nay, các chuyên gia bảo mật vẫn chưa tìm ra giải pháp chung hiệu quả để phát hiện dấu hiệu tin tặc lợi dụng các nền tảng phổ biến để tiến hành tấn công mạng và phát tán phần mềm độc hại.

Để làm được điều đó cần phụ thuộc vào môi trường cụ thể, tính khả dụng của nhật ký, cơ cấu tổ chức, mô hình sử dụng dịch vụ và mức độ rủi ro, cũng như sự kết hợp của các chiến lược tìm kiếm và phát hiện.

(theo Securitylab)