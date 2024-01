Lừa đảo deepfake đang trở nên ngày càng phổ biến và nguy hiểm từ sự ra đời của công nghệ AI.

Được giới thiệu tại Triển lãm tiêu dùng (CES) 2024, công cụ Project Mockingbird do công ty phần mềm an ninh toàn cầu McAfee thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ bị âm thanh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra thao túng trong các chiến dịch lừa đảo và thông tin sai lệch.

Những trò lừa đảo tinh vi, sử dụng AI để tạo ra nội dung âm thanh và video deepfake thuyết phục, thường mạo danh những người đáng tin cậy hoặc chỉnh sửa cảnh quay chân thực để đánh lừa người xem. Khi những trò gian lận này trở nên phổ biến, nhu cầu về các công cụ phát hiện lừa đảo trở nên quan trọng.

Dự án Mockingbird là câu trả lời của McAfee trước thách thức an ninh ngày càng tăng. Công nghệ này sử dụng kết hợp các mô hình được hỗ trợ bởi AI để phát hiện âm thanh do AI tạo ra với độ chính xác hơn 90%. Giải pháp này xác định và cảnh báo người dùng về âm thanh độc hại trong video, giúp họ phân biệt nội dung thật và nội dung bị chỉnh sửa.

Công nghệ Project Mockingbird cung cấp cho người dùng trực tuyến các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Nó trao quyền cho người dùng quản lý bối cảnh kỹ thuật số một cách tự tin, hiểu được tính xác thực của nội dung họ gặp phải.

Khả năng phát hiện âm thanh giả sâu của McAfee là một phần trong nỗ lực nhằm giải quyết những thách thức do AI đặt ra trong lĩnh vực an ninh mạng. Với sự gia tăng của nội dung do AI tạo ra, nhu cầu về các công cụ có thể xác định và chống lại các mối đe dọa này ngày càng trở nên quan trọng.

Dự án Mockingbird của McAfee thể hiện một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lừa đảo do AI tạo ra, cung cấp một công cụ mạnh mẽ để người tiêu dùng tự bảo vệ mình trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng phức tạp.

