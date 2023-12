{"article":{"id":"2224615","title":"SantaRun 2023 - chạy bộ gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn","description":"Giải chạy thiện nguyện SantaRun 2023 vừa được phát động với mục tiêu toàn bộ tiền bán BIB và “virtual race” sẽ được dành tặng cho công tác thiện nguyện.","contentObject":"<p>SantaRun là hoạt động thường niên thuộc chuỗi Chương trình “Chia sẻ và Lan tỏa yêu thương” của Bitexco, hướng tới những <a href=\"https://vietnamnet.vn/tre-em-kho-khan-tag13404031686577547285.html\" target=\"_blank\">trẻ em có hoàn cảnh khó khăn</a>. Giải chạy cũng là sự kiện ý nghĩa tiếp nối của SkyRun - giải chạy leo thang bộ thường niên đã được tổ chức thành công nhiều năm nay tại Bitexco Financial Tower (HCMC) dành cho cộng đồng những người yêu thể thao trong và ngoài nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-1-677.jpg?width=768&s=x2grKjkeNaSyuFC-APu2Ew\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-1-677.jpg?width=1024&s=6iRJk7iMPBapMUo05bck1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-1-677.jpg?width=0&s=NsGFFjdp0gt9oEviYd3gRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-1-677.jpg?width=768&s=x2grKjkeNaSyuFC-APu2Ew\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-1-677.jpg?width=260&s=EiulD3EfQSJL9bhY53UXmQ\"></picture>

<p>Hằng năm, sự kiện SantaRun được tổ chức định kỳ vào khung thời gian đặc biệt ý nghĩa, mang lại cho các em nhỏ niềm hạnh phúc ấm áp mỗi dịp Giáng sinh và cuối năm. </p>

<p>Với mục đích thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu thể thao có tấm lòng <a href=\"https://vietnamnet.vn/thien-nguyen-tag14654755234761040928.html%20Tin%20LQ\" target=\"_blank\">thiện nguyện</a> trên mọi miền đất nước, điểm đặc biệt của năm nay chính là giải chạy trực tuyến “virtual race” có tên: Santa Run 2023 được diễn ra từ 16 - 23/12/2023 trên ứng dụng UpRace với chặng đua tổng cự ly 10km được tích luỹ trong toàn bộ thời gian tổ chức. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-2-678.jpg?width=768&s=SrPZmthOZ6VxoqBYmA2flA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-2-678.jpg?width=1024&s=AMKASfeyCsg6XsRAD8KY4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-2-678.jpg?width=0&s=PATYah1u2i56ml1jDJ-w2w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-2-678.jpg?width=768&s=SrPZmthOZ6VxoqBYmA2flA\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-2-678.jpg?width=260&s=BsJFwPKEasPoNPlg01hlNg\"></picture>

<p>Bên cạnh đó, SantaRun vẫn có cơ cấu giải chạy trực tiếp được tổ chức vào ngày 24/12/2023 tại Khu đô thị The Manor Central Park (Nguyễn Xiển, Hà Nội) bao gồm 3 chặng đua là 5km, 3km và 1km. </p>

<p>Theo Ban Tổ chức, với cam kết mỗi “bước chạy yêu thương” của cộng đồng sẽ góp phần mang lại món quà thiết thực ý nghĩa cho các em nhỏ, toàn bộ tiền bán BIB và “virtual race” sẽ được dành tặng cho công tác thiện nguyện của SantaRun.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-3-679.jpg?width=768&s=pVKt1bEv9PRAO8F7Qylz0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-3-679.jpg?width=1024&s=wsW91IMdAt8OBllRQP4rrQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-3-679.jpg?width=0&s=Y15PNWLvx_NAekjT-rKHog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-3-679.jpg?width=768&s=pVKt1bEv9PRAO8F7Qylz0Q\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-3-679.jpg?width=260&s=V-VY3-OA-f-usd2xK80KlQ\"></picture>

<p>Là sự kiện thuộc chuỗi “Chia sẻ và Lan tỏa yêu thương”, SantaRun cũng tiếp nối giá trị cốt lõi 3H (Humanity, Hope, Happiness) của chương trình. Trong đó, giá trị “Humanity” (Nhân văn) trong SantaRun không chỉ dành cho cộng đồng yêu thể thao, mà đặc biệt hướng tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cần được bảo bọc, yêu thương trong xã hội. </p>

<p>Giá trị “Hope” (Hy vọng) trong SantaRun được thể hiện trong ước muốn và mục tiêu mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ, mong muốn mỗi sự giúp đỡ từ SantaRun như “một que diêm” sưởi ấm và thắp lên những hy vọng tương lai cho các em vào dịp Giáng Sinh. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-4-680.jpg?width=768&s=Z0MMDmkcWdQM4D82hpfCGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-4-680.jpg?width=1024&s=ZunjozdDoteDW4_KUycH8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-4-680.jpg?width=0&s=AhYZyH93f4VAM-Rj3-3Dkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-4-680.jpg?width=768&s=Z0MMDmkcWdQM4D82hpfCGQ\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-4-680.jpg?width=260&s=9hiF5fKOf77UUgP5JRNBWg\"></picture>

<p>Giá trị “Happiness” (Hạnh phúc) trong SantaRun là hạnh phúc Bitexco mong muốn mang tới cho không chỉ các em nhỏ mà còn là niềm hạnh phúc lan tỏa trong mỗi cán bộ nhân viên Bitexco, mỗi vận động viên trong nước và quốc tế khi tham gia vào chương trình, cùng cộng đồng góp phần mang lại những năng lượng sống tích cực, giá trị nhân văn sâu sắc với trái tim thiện nguyện sẻ chia.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-5-681.jpg?width=768&s=_hBy6OOxSB5KAoUxlQ-Yyw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-5-681.jpg?width=1024&s=vc0ssuCvhvUGm9poA9STCQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-5-681.jpg?width=0&s=bSj3UpVv4J-GNsmPRxQJRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-5-681.jpg?width=768&s=_hBy6OOxSB5KAoUxlQ-Yyw\" alt=\"anh 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-5-681.jpg?width=260&s=8hnPVpGvXjyoo8-NYa0UQw\"></picture>

<p>Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV The Garden (thành viên Bitexco Group), đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Dựa trên triết lý nhân văn mà Bitexco đã luôn hướng tới ngay từ những ngày đầu thành lập và phát triển, SantaRun thể hiện thông điệp chúng tôi muốn gửi tới cộng đồng thông qua chuỗi chương trình “Chia sẻ và Lan tỏa yêu thương” đó chính là: Chắp cánh ước mơ, hành động để mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.</p>

