Nhiều sao đình đám từng dự tiệc của Diddy. Ảnh: PatrickMcMullan

Loạt ảnh "tiệc trắng" do Diddy tổ chức nhiều năm trước vừa được khui ra cho thấy có khá đông ngôi sao nổi tiếng góp mặt như: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez và Sarah Jessica Parker - nữ chính phim Sex and the City.

Vụ rapper đình đám Sean ‘Diddy’ Combs’ bị bắt hôm 16/9 vì cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền vẫn đang là tâm điểm chú ý của Hollywood. Cùng thời điểm, dư luận xôn xao vì các bức ảnh ghi lại những bữa tiệc trắng được Diddy tổ chức hàng chục năm trước có sự xuất hiện của nhiều cái tên đình đám.

Diddy từng mời các ngôi sao nổi nhất Hollywood đến dinh thự của mình ở Hamptons để tham gia những buổi tiệc thác loạn. Trong một bức ảnh được chụp vào tháng 7/2000, Diddy và Jennifer Lopez - người sau này là bạn gái của rapper cùng xuất hiện trên một chiếc giường trắng xung quanh toàn gối.

Diddy và Jennifer Lopez hẹn hò từ 1999-2001. Ảnh: Patrick McMullan

Cũng trong bữa tiệc này còn có Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Aaliyah, Leonardo DiCaprio - ngôi sao Titanic khi ấy trẻ măng mới có 25 tuổi. Họ cùng hút thuốc và uống sâm-panh với một số nhân vật khác.

Trong nhiều năm, danh sách các vị khách nổi tiếng từng dự tiệc của Diddy gồm: Paris Hilton, Kim Kardashian, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Tommy Lee, Pamela Anderson, Regis Philbin, Jay-Z, Beyonce, Mariah Carey, Nick Cannon... Rapper này còn tổ chức tiệc tại dinh thự riêng ở Beverly Hills - nơi có sự góp mặt của Ashton Kutcher, Russell Brand....

Các bữa tiệc luôn kéo dài nhiều giờ và tất cả các khách mời lẫn chủ nhân đều mặc đồ trắng. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy các ngôi sao từng tham gia những bữa tiệc do Diddy tổ chức có liên quan đến hành vi bất hợp pháp hay không.

Trong bức ảnh chụp năm 2008, có thể thấy hai phụ nữ để ngực trần đang áp sát một người đàn ông ở bể bơi trong khi các vị khách vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. Bức hình khác chụp năm 1998 cho thấy Diddy đổ sâm-panh lên hai phụ nữ gần như khỏa thân hoàn toàn trong bữa tiệc.

Sao phim "Sex and the City" - Sarah Jessica Parker, trong một bữa tiệc của Diddy. Ảnh: PatrickMcMullan

Trang Page Six dẫn lời một người cung cấp cocaine trái phép cho các bữa tiệc này kể lại anh ta đã chứng kiến nhiều điều kinh khủng tại đây, nơi các sao nam nổi tiếng có thể quan hệ với nhau trong những phòng ngủ có lối vào bí mật phía sau. Không ít người đến dự tiệc trong trạng thái phê thuốc với lượng lớn ketamin trong người.

Diddy bị bắt giữ vào tuần trước và các nhà chức trách cho biết rapper đã tổ chức nhiều bữa tiệc sex có tên là “freak offs” (tạm dịch: buổi trình diễn tình dục). Có bằng chứng cáo buộc rapper đã "lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ cũng như những người khác thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân cũng như giúp che giấu hành vi của mình trong suốt nhiều thập kỷ".

Nếu các cáo buộc trên là đúng, Diddy có thể đối diện với án tù thấp nhất là 15 năm. Ảnh: FilmMagic

Điểm danh các ngôi sao từng tham gia tiệc của Diddy:

An Na - Theo Pagesix