{"article":{"id":"2226978","title":"Sắp công bố kết quả vòng chung kết trực tuyến Vietnam AI Contest 2023","description":"Vòng Chung kết Trực tuyến cuộc thi Vietnam AI Contest 2023 đóng cổng nộp bài dự thi vào ngày 31/11 vừa qua, ghi nhận lượng lớn bài thi từ khắp các tỉnh thành.","contentObject":"<p>Theo Ban tổ chức, 13 tỉnh thành có nhiều bài dự thi nhất gồm: <a href=\"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tag10574429007795226929.html\">Hà Nội</a>, An Giang, Quảng Ninh, TP.HCM, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, <a href=\"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-tag5152453093594338550.html\" target=\"_blank\">Nam Định</a>. </p>

<p>Cuộc thi còn nhận được sự quan tâm của học sinh nước ngoài đang theo học tại Việt Nam.</p>

<p></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I42T.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"></iframe></figure>

<p>Hiện tất cả các bài dự thi đều đã được Ban tổ chức tiếp nhận và tiến hành chấm điểm.</p>

<p>Theo đánh giá sơ bộ, các bài dự thi vòng này có hình thức trình bày đa dạng, nhiều bài thi có ý tưởng độc đáo, khả năng diễn đạt tốt. Nhiều bài thi cho thấy các ý tưởng dựa trên thực tế và tính khả thi, là những sáng kiến ý nghĩa phục vụ đời sống, xã hội. Nhiều bài thi biết cách sử dụng trích dẫn khoa học làm luận cứ thuyết phục... </p>

<p>“Sự đổi mới của đề bài và cả định dạng đề không hề làm các thí sinh nao núng mà ngược lại, giúp các bạn thể hiện được ý tưởng một cách liền mạch và sâu hơn”, đại diện Ban tổ chức đánh giá.</p>

<p>Cũng theo Ban tổ chức, trong số các bài dự thi vòng này, có 5% số lượng bài dự thi đã bị loại do vi phạm thể lệ cuộc thi. Đây cũng là điều cần lưu ý dành cho các học sinh chuẩn bị tiến vào vòng chung cuộc. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1-anh-1100.jpg?width=768&s=MW185OzIadteNByieuoNoA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1-anh-1100.jpg?width=1024&s=Kzd00pCKIlHWds5QmhGuYg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1-anh-1100.jpg?width=0&s=K4NcGxiaPJfbnS39UzZ0Ug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1-anh-1100.jpg?width=768&s=MW185OzIadteNByieuoNoA\" alt=\"1 anh .jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1-anh-1100.jpg?width=260&s=GPfQjNNaq8PRSwA4ouQinQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Trước số lượng lớn bài dự thi (vượt quá dự kiến 200%), chỉ một số ít bài dự thi sẽ được chọn vào Vòng Chung kết Trực tiếp và thi phần thi thuyết trình cùng các thí sinh đạt giải từ vòng trước, Ban giám khảo đã phải dành nhiều thời gian thảo luận để lựa chọn những bài thi xuất sắc nhất. </p>

<p>Kết quả của Vòng Chung kết Trực tuyến Vietnam AI Contest 2023 sẽ sớm được công bố. Đón chờ kết quả trên website vlabinnovation.com và trên trang Facebook chính thức https://www.facebook.com/vlabinnovation </p>

