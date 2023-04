UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có cuộc họp nghe báo cáo phương án đấu giá quyền sử dụng 27.643m2 đất và tài sản trên đất (còn được gọi là Cụm 5) tại P.1, TP.Vũng Tàu.

Có 4 mặt tiếp giáp với 4 tuyến đường Thống Nhất – Nguyễn Du – Trần Hưng Đạo – Quang Trung, Cụm 5 là một trong những khu đất có vị trí đắc địa tại TP.Vũng Tàu.

Vị trí đắc địa của khu đất Cụm 5. (Ảnh: Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu đất Cụm 5 và tài sản trên đất nói trên được hình thành từ các cơ sở nhà, đất thu hồi, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trên khu đất này có trụ sở Nhà Thiếu nhi tỉnh; trụ sở làm việc của Công ty TNHH Hương Phong; các tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính điều chuyển như: Trụ sở Công an tỉnh, cây xăng Công an tỉnh và trụ sở Công an TP.Vũng Tàu. Trong đó, Công ty TNHH Hương Phong là doanh nghiệp kinh tế Đảng do Văn phòng Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.

Sau khi thu hồi, khu đất Cụm 5 được UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.

Theo đại diện Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu, do trên khu đất Cụm 5 có tài sản công nên sở đề xuất UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì tổ chức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá.

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện các sở, ngành tham gia dự họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị Sở TN&MT phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát các quy định pháp luật liên quan. Từ đó, phân rõ nhiệm vụ từng cơ quan trong việc triển khai kế hoạch bán đấu giá khu đất Cụm 5 và tài sản trên đất.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trong tổng diện tích 27.643m2 đất của Cụm 5 có 5.400m2 đất ở và 22.243m2 đất thương mại dịch vụ.

Tháng 12/2019, liên ngành Sở TN&MT - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - UBND TP.Vũng Tàu đã trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khu đất Cụm 5.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đề xuất giá khởi điểm của khu đất Cụm 5 và tài sản trên đất là 2.264 tỷ đồng. Nhưng theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá MHD thực hiện vào tháng 11/2019, đơn vị tư vấn này đề xuất giá khởi điểm là 2.313 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng.

Mức giá này được liên ngành đánh giá là tương đối phù hợp với mức giá bình quân trên thị trường.