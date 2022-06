Sắp mở cửa Triển lãm Công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2022

Tại VIMF 2022, cách mạng công nghiệp 4.0 hứa hẹn là chủ đề được khách tham quan, doanh nghiệp quan tâm và bàn tán sôi nổi. Sau nhiều năm tổ chức thành công tại Bình Dương và các tỉnh thành trên cả nước, sự kiện VIMF năm nay tiếp tục là cầu nối đặc biệt cho các nhà sản xuất chế tạo, nhà cung cấp và thương nhân trong và ngoài nước.

Năm nay, VIMF kết hợp với Triển lãm Tự động hóa công nghiệp Việt Nam 2022 (VIAF - Vietnam Industrial Automation Fiesta 2022), Triển lãm VMAT (Vietnam Material Handling Fiesta 2022); diễn ra từ 9h - 17h ngày 8 - 10/6/2022 tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

VIMF, VIAF, VMAT 2022 là các triển lãm quốc tế chuyên ngành về: máy móc thiết bị, dụng cụ, vật liệu, công nghệ kỹ thuật ứng dụng cho ngành công nghiệp sản xuất, cơ khí chế tạo, tự động hóa và công nghiệp phụ trợ. Năm nay là lần thứ 4 các sự kiện này tổ chức ở Bình Dương. Sự kiện sẽ trưng bày các sản phẩm trên diện tích gần 10.000m2, quy tụ hơn 300 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ (Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Ý, Đức, Mỹ…), với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Các thương hiệu và đơn vị triển lãm tại VIMF 2022 ở Bình Dương

Ở triển lãm năm nay sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó nổi bật là:

Khu vực công nghệ 4.0 (I4.0Z)

I4.0Z là nơi tập hợp các công ty, tập đoàn lớn để giới thiệu những công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giải pháp tiên tiến áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và vận hành nhà máy thông minh.

Các giải pháp và công nghệ ở khu vực 4.0 bao gồm: IOT: mạng lưới kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, số hóa, chuyển đổi số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, hệ sinh thái, giải pháp công nghiệp, cải tiến công nghệ.

Kết nối doanh nghiệp

Triển lãm sẽ đem đến cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường và nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Ban tổ chức đã tạo ra kênh kết nối từ trước triển lãm để thiết lập các cuộc giao dịch thuận lợi, hiệu quả.

Hội thảo chuyên ngành

Hội thảo với 11 chủ đề đang là xu hướng ở thời điểm hiện tại và tương lai cùng với những giải pháp công nghệ mới áp dụng thực tiễn trong sản xuất công nghiệp. Đây là cơ hội để người tham dự lắng nghe và tương tác với các chuyên gia đến từ Việt Nam và một số nước.

Khu vực mua hàng

Đây là nơi tập hợp các nhóm MUA đến từ các nhà máy, nhà sản xuất, nhà thầu, dự án, end users, nhóm giải pháp để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, bắt nhịp xu thế, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường, ký kết hợp đồng tại triển lãm.

Trình diễn Robot

Các đơn vị triển lãm sẽ trình diễn robot để quảng bá theo khung giờ quy định từ ban tổ chức. Đây là chương trình thu hút khách tham quan và thúc đẩy sự phát triển công nghiệp robot tại Việt Nam.

Trong năm 2022, chuỗi triển lãm VIMF - VIAF - VMAT sẽ được tổ chức trên khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc tại: Bình Dương (tháng 6), Đà Nẵng (tháng 9) và Bắc Ninh(tháng 11) với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với quy mô lớn, chuỗi sự kiện hứa hẹn là cơ hội để các doanh nghiệp vực dậy sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 để phát triển mạnh mẽ và vươn xa hơn.

Triển lãm do Công ty TNHH Tổ chức sự kiện OMG (OMG Events Management Co Ltd) tổ chức. OMG là đơn vị tổ chức triển lãm và hội nghị quốc tế chuyên nghiệp, có trụ sở chính đặt tại TP.HCM, chuyên tổ chức các sự kiện, triển lãm quốc tế công nghiệp liên quan đến lĩnh vực: sản xuất, chế tạo, tự động hóa, điện, điện tử, công nghệ 3D, robot, bao bì, may mặc, thực phẩm và công nghiệp phụ trợ.

Thông tin chi tiết về triển lãm và các sự kiện bên lề sẽ được đăng tải trên: Website: www.vietnamindustrialfiesta.com.vn Fanpage: www.facebook.com/VietnamIndustrialAndManufacturingFair Liên hệ ban tổ chức: - Đăng ký gian hàng: Chị Vicky Võ Email: vicky@vietnamindustrialfiesta.com SĐT: 0906 472 029 - Đăng ký tham quan: Chị Hà Nguyễn Email: ha@vimf.vn SĐT: 0376337665

Thanh Ngọc