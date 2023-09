Hà Nội có 2.000 chung cư mini

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ… Tổng công ty đang rà soát, đảm bảo an toàn về điện, kiên quyết xử lý vi phạm về đường dây sau công tơ.

Về vấn đề này, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị ngành điện lực phải cử công nhân đi cùng các tổ liên ngành kiểm tra chung cư mini. Đến đâu đo đạc an toàn đến đó, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp an toàn, có giải pháp với những hộ khó khăn.

Phó Giám đốc Công an TP lưu ý một số phần việc mà UBND TP đã chỉ đạo, nhưng tiến độ còn chậm và đề nghị các quận, huyện, đơn vị liên quan rà soát tổng thể, có số liệu chính xác về các công trình xây dựng không phép. Từ đó xử lý nghiêm, kiên quyết không cấp điện cho các công trình này...