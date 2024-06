Theo trang Oddity Central, người dân làng Reddypuram Kovelakunta ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ phát hiện một vật thể trong ao nghi là thi thể người nằm ngửa mặt vào lúc 7h. Họ đã cố gắng gọi, nhưng không thấy người đàn ông nằm bất động trong ao phản ứng. Chờ tới 12h trưa vẫn không thấy 'thi thể' di chuyển, người dân đã gọi điện báo cảnh sát.

Trong đoạn video được nhà báo Sudhakar Udumula đăng trên mạng xã hội X hôm 10/6, khi lực lượng chức năng tới hiện trường, họ đã nhìn thấy 'thi thể' nam giới. Một cảnh sát sau đó đã dùng tay không để kéo 'thi thể' vào bờ. Bất ngờ, 'thi thể' sống lại và tỏ vẻ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sát, trong khi những người xung quanh bật cười lớn.

Nói với cảnh sát, người đàn ông cho biết trước đó đã uống nhiều rượu sau 10 ngày làm việc chăm chỉ ở một mỏ đá. Do trời nắng nóng, người này đã xuống ao để bơi giải nhiệt. Song do say rượu và quá mệt mỏi, người đàn ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và nằm trong ao nước. Người này ngủ sâu tới mức không nghe thấy tiếng dân làng la hét đánh thức.