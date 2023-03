Bánh xe golf không ngừng quay. Cuộc chiến giữa đường đua Mỹ và Saudi Arabia không dừng lại: động thái mới nhất của PGA Tour là công bố 8 giải đấu cao cáo cho năm 2024, không cắt loại và dành riêng cho từ 70 đến 78 vận động viên, với tổng giải thưởng hấp dẫn ngang với LIV Golf.

The Players Championship là một trong những sự kiện uy tín nhất của PGA Tour, với quỹ thưởng cao kỷ lục cho đến nay: 25 triệu USD, với 4,5 triệu USD thuộc về người chiến thắng.

Cuộc tranh tài trên sân TPC Sawgrass, Florida, cũng được gọi là major thứ 5 của thế giới golf (4 major gồm The Masters, PAG Championship, U.S. Open và The Open Championship).

Scheffler chiến thắng "major thứ 5"

Ở The Players 2023, Scottie Scheffler đăng quang một cách xứng đáng và trở lại ngôi đầu bảng thế giới.

Jon Rahm, đối thủ lớn nhất của Scheffler và dẫn đầu thế giới tuần trước, buộc phải rút lui khỏi giải đấu ngay trước vòng hai do bị viêm dạ dày ruột.

Rory McIlroy, ứng cử viên khác cho vị trí đầu bảng, không vượt qua giai đoạn cắt loại khi trải qua hai vòng đầu gây thất vọng.

Mọi thứ hoàn toàn thuận lợi cho Scheffler, người xứng đáng với những gì mà bản thân anh đang có.

Không có tranh luận. Scheffler ghi tổng điểm gậy -17, hơn Tyrrell Hatton đến 5 điểm.

Trong khi các đối thủ liên tục gây thất vọng và mất ổn định, bao gồm Collin Morikawa, thì Scheffler tiến bước mạnh mẽ.

Scheffler ghi 5 điểm birdie và 2 bogey trong ngày chung kết, qua đó giành danh hiệu thứ hai trong năm, cũng là chiến thắng thứ 6 ở PGA Tour.

Bảng xếp hạng golf thế giới mới nhất

Như vậy, Scheffler tái hiện kỳ tích của huyền thoại Tiger Woods cách nay 22 năm, khi đồng thời giữ chức vô địch The Masters và The Players.

Trước Scheffler và Tiger Woods, người đầu tiên giành đồng thời hai danh hiệu này là Jack Nicklaus.

"Thật tuyệt, tôi rất vui", Scheffler lên tiếng khi nâng cao danh hiệu The Players. "Tôi nóng vội ở giữa trận, nhưng cố gắng thu xếp mọi thứ ổn định nhanh nhất có thể".

Gia đình tạo động lực lớn cho Scheffler trên hành trình đăng quang. Bên cạnh anh trong cả ngày thi đấu có vợ, bố mẹ, em gái cùng với người bà đã 87 tuổi.

Kế hoạch của Scheffler là bảo vệ danh hiệu WGC-Dell Technologies Match Play sau đây hai tuần, và đặc biệt là giữ vững chiếc áo xanh lá cây truyền thống của The Masters vào tháng sau.

Kết quả The Players 2023

