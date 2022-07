Shark Hùng Anh ‘rót vốn’ cho dự án khởi nghiệp của sinh viên Đại học Văn Lang

Đây là một trong bảy dự án của sinh viên được Shark Hùng Anh “rót vốn” ngay trong những phút đầu của buổi chung kết cuộc thi “Ra Khơi 2022” - sân chơi khởi nghiệp do trường Đại học Văn Lang tổ chức.

“Nền tảng cung cấp khóa học E-sport Online ProES” là dự án của team B2G thuộc nhóm Trần Minh Luân, Lê Thị Thu Tuyết, Võ Thị Mai Uyên - sinh viên Trường Đại học Văn Lang, Nguyễn Minh Nhật - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Lê Bá Nhật Khanh - Trường Đại học Khoa học Huế.

Là một ứng dụng thể thao điện tử ProES trên các nền tảng Mobile và PC, dự án hướng đến những người đam mê thể thao điện tử. “App nền tảng cung cấp khoá học E-sport Online ProES” là nền tảng cung cấp cho người dùng các khóa học eSports online, là nơi kết nối, học tập, thực chiến giữa các bạn trẻ đam mê eSports với các Mentor là tuyển thủ, cựu tuyển thủ, HLV eSports chuyên nghiệp.

Với những ưu thế trong cách xây dựng app, dẫn đầu xu thế khi chưa có đơn vị chính thống nào hỗ trợ dịch vụ tương tự, người chơi được học tập bài bản và chuyên nghiệp, chi phí marketing tối ưu và mô hình nhân sự có thế mạnh riêng, dự án của team B2G đã chốt được “thương vụ” với shark Hùng Anh và Chủ tịch Lâm Minh Chánh của BizUni - 2 giám khảo của vòng chung kết sân chơi khởi nghiệp “Ra khơi 2022”.

Chia sẻ về quyết định đầu tư, Shark Hùng Anh (Shark Tank ngồi ghế nóng mùa 5) - Chủ tịch BIN Corporation Group cho biết: “Nền tảng cung cấp khóa học E-sport Online PrroES là một ý tưởng tốt và tôi đánh giá cao team B2G. Cùng với việc rót vốn vào dự án này, tôi sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp, trao đổi chuyên sâu về định hướng để dự án đi vào thực tế”.

Cũng là một trong hai người nhìn ra tiềm năng của dự án “App nền tảng cung cấp khoá học E-sport Online ProES” từ những phút đầu, nhà đầu tư Lâm Minh Chánh - Chủ tịch Học viện Kinh doanh và Tài chính BizUni cho biết: “Tôi rất hứng thú với dự án này. Tôi sẽ đầu tư kinh phí cho dự án để bước đầu đi vào vận hành trong 6 tháng đầu. Đồng thời, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tôi cung cấp nền tảng thương mại điện tử và web Elearning với kỹ thuật chống tải video”.

Với những kế hoạch chỉn chu, các thí sinh của cuộc thi khởi nghiệp “Ra khơi” do Trường Đại học Văn Lang tổ chức năm 2022 đã thuyết phục được các CEO khó tính và gọi được vốn đầu tư cho dự án.

Cùng với giải đặc biệt trị giá 25 triệu đồng thuộc về nhóm B2G với dự án “App nền tảng cung cấp khoá học E-sport Online ProES”; dự án “Truyền thông F&B trên nền tảng Metaverse” của đội The Heirs nhận được 15 triệu đồng (giải nhất) ; dự án “Bộ thiết bị gắn kết tái sử dụng chai nhựa, giảm thải rác nhựa” của nhóm E-cap nhận được 10 triệu đồng (giải nhì); dự án “Ứng dụng thông tin mua hàng VanLangGo” của nhóm VanLangGo nhận được giải ba; 3 dự án đồng giải khuyến khích thuộc về nhóm ViVu II Homes - dự án “Hệ thống phòng trọ Your Second Family”, nhóm Tea Spillers - dự án “Sản xuất trà túi lọc Lá Vối”, nhóm Chín - dự án “Ứng dụng Get Fittie kết nối bạn đồng hành cùng nâng cao sức khỏe”.

Bên cạnh Shark Lê Hùng Anh - Chủ tịch BIN Corporation Group; ông Lâm Minh Chánh - Chủ tịch Học viện Kinh doanh và Tài chính BizUni, người “cầm cân nảy mực” các dự án chung kết cuộc thi “Ra khơi 2022” còn có ông Nguyễn Tấn Huy - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Vườn ươm Khởi nghiệp BizUni, TS. Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Văn Lang.

“Ra Khơi 2022” là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) tổ chức, đem lại sân chơi khởi nghiệp chuyên nghiệp cho sinh viên toàn TP.HCM. Sinh viên tham gia cuộc thi có cơ hội kết nối với các doanh nhân có tiếng, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng, từ đó hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, kêu gọi vốn đầu tư. Năm 2022, cuộc thi thu hút được 162 sinh viên từ 15 trường đại học tham gia, với 42 dự án khởi nghiệp. Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức vào ngày 26/6.

Doãn Phong