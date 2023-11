Herman, Henry & Dominic là một hãng luật có văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội. Hãng luật là thành viên thuộc Liên minh Luật sư toàn cầu L.A.W (Lawyers Associated Worldwide), có trụ sở tại Thụy Sỹ, với 100 hãng luật thành viên tại hơn 50 quốc gia. Herman, Henry & Dominic cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các công ty, quỹ đầu tư và các doanh nhân với cam kết gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Việt Nam, theo phương châm: “Local expertise & Global standard” (chuyên môn quốc gia & tiêu chuẩn quốc tế). Hãng luật đã tham gia tư vấn và đại diện tại nhiều thương vụ và vụ việc có giá trị và tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam lẫn quốc tế, và được công nhận đánh giá bởi các tổ chức xếp hạng uy tín trên quốc tế như Legal500, IFLR1000, Asialaw, The Lawyers Global, Legal360, Leaders in Law…