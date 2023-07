Ngày 25/7, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin liên quan đến 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink vào tối 29 và 30/7.

Theo đó, ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30/7.

Theo bà Hà, đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tối 29/7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30/7 với khoảng 31.000 khán giả.

UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh; Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch....

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, là địa phương phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội đề xuất các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin về quy định, hướng dẫn cần thiết cho khán giả tham dự chương trình để sự kiện diễn ra thành công.

Nhóm nhạc BlackPink.

Trước đó, ngày 20/7, IME Vietnam (đơn vị tổ chức show) đưa thông báo xác nhận 2 đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu.

Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn lan truyền thông tin về việc ban tổ chức chưa thật sự chuẩn bị kỹ càng mọi công đoạn về thủ tục pháp lý, dẫn tới khả năng các đêm diễn sẽ bị hủy. Tin này khiến những người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc cảm thấy hoang mang. Theo kế hoạch, ngày 29-30/7 concert Born Pink của BlackPink sẽ diễn ra.

Sân khấu trình diễn đã dựng xong, nhiều người yêu thích nhóm cũng trông đợi được nhìn thấy thần tượng trên sân khấu.

Kể từ khi YG Entertainment thông báo BlackPink sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội, đã có nhiều lùm xùm về khâu tổ chức concert của nhóm. Thế nhưng, khán giả vẫn mong chờ bốn cô gái tài năng của BlackPink sẽ được trình diễn tại Việt Nam, tạo tiền đề cho nhiều thần tượng, người nổi tiếng khác đến Việt Nam biểu diễn.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop với nhiều bản hit như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng toàn cầu.