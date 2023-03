Khán giả không được lên khu vực ghế ngồi theo đúng thông tin trên vé. Ảnh: Việt Nữ.

Show diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Chỉ thời gian ngắn sau khi show diễn diễn ra, khán giả bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên Zing News tại địa điểm tổ chức đêm nhạc, ngay cả khi Super Junior biểu diễn rồi, nhiều khán giả vẫn chưa được vào trong sân vận động.

Cùng lúc, nhiều khán giả vào sân vận động cũng chưa thể lên chỗ ngồi và lý do nhân viên BTC đưa ra là hết chỗ. Đáng nói, khi khán giả mua vé, vé đều in chỗ ngồi rõ ràng. Do đó, lời giải thích hết chỗ BTC đưa ra gây khó hiểu.

“18h là show bắt đầu. Tới 18h20, fan khu ngồi và nhân viên vẫn đứng chí chóe với nhau ở ngoài. BTC không cho fan vào vì ‘ở trong đang đông quá’. Nếu BTC thấy không làm được thì đừng đưa show quốc tế về nữa. Tôi mua vé 2 triệu đồng mà nghệ sĩ diễn đến bài thứ 2, tôi vẫn ở ngoài”, tài khoản Đào Tâm bức xúc.

Anh cho biết tới khi Super Junior diễn bài thứ 4, BTC mới cho các fan đang chờ đợi vào sân vận động nhưng thông qua một cổng khác. Đáng nói, họ tiếp tục phải đứng đợi khá lâu trước khi lên được khu ngồi.

Khán giả chờ ở ngoài trong khi show diễn bắt đầu được 20 phút. Ảnh: Đào Tâm.

“Tôi có vé E1-A hàng O-10, nhân viên chỉ đưa tôi lên đến E1-A chứ không biết O-10 ở đâu. Thế là tôi ngồi ở lối đi luôn”, khán giả này bức xúc. Anh thậm chí gọi sự kiện là "thảm họa".

Trong khi đó, khán giả Việt Nữ cũng chia sẻ với Zing News rằng chị có trải nghiệm tồi tệ với show diễn. Theo chị, BTC bán vé có số ghế nhưng khi chị cùng nhiều khán giả khác tới khu ngồi, họ lại lấy lý do hết chỗ và không cho lên.

“Tôi mua vé giá 2 triệu đồng nhưng phải đứng suốt thời gian dài và không được lên khu ngồi theo số ghi in trên vé. Tôi hỏi nhân viên, họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, khán giả liên tục khiếu nại. Ban đầu, họ yêu cầu tôi vào khu đứng nhưng tôi không đồng ý vì mệt. Họ tiếp tục mời tôi lên ngồi khu VIP nhưng lúc này bảo vệ không đồng ý. Sau một hồi làm việc với BTC, họ đưa tôi lên khán đài khác ngồi. Nhưng những fan còn lại vẫn đứng hoang mang chỗ check vé”.

Show diễn do công ty quản lý của Super Junior là SM Entertainment cùng một số đơn vị tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong hai ngày 9-10/3, các thành viên nhóm Super Junior lần lượt đến TP.HCM. Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13, Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt toàn cầu.

Sau đó, họ phát hành thêm nhiều ca khúc khác và được khán giả yêu thích như Mr. Simple, Sexy, Free & Single, Mango…