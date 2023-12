{"article":{"id":"2221728","title":"Siêu bán tải gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck lộ diện, giá từ 60.100 USD","description":"Sau hơn 4 năm kể từ khi ra mắt bản concept, chiếc bán tải thuần điện có khả năng chống đạn gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck đã lộ diện bản thương mại. Lô xe đầu tiên đang cấp tập được sản xuất để bàn giao cho khách vào năm 2024.","contentObject":"<p>Ngày 21/11/2019, Elon Musk lần đầu tiên giới thiệu đến giới truyền thông và khách hàng toàn cầu bản concept bán tải thuần điện <a href=\"https://vietnamnet.vn/tesla-cybertruck-tag14315738993857895893.html\">Tesla Cybertruck</a> với thiết kế đậm chất tương lai và khả năng chống đạn đặc biệt. Nhưng phải sau hơn 4 năm, phiên bản thương mại đầu tiên của mẫu xe điện này mới được bàn giao đến khách hàng tại nhà máy Giga Texas.</p>

<p>Mẫu xe trên thực tế dường như nhỏ hơn nguyên mẫu được giới thiệu ban đầu. Xe có dáng vẻ bề ngoài tựa như khối kim loại góc cạnh hình thang, mang đậm chất tương lai.</p>

<p>Theo công bố chính thức, Tesla Cybertruck sở hữu kích thước 5.682 x 2.200 x 1.791 mm. Tổng khối lượng của phiên bản dẫn động 4 bánh khoảng 2.995 kg. Trong khi đó, phiên bản hiệu năng cao Cyberbeast có khối lượng 3.194 kg.</p>

<p>Với thiết kế bộ khung đặt ngoài (exoskeleton) được làm bằng hợp kim siêu cứng, Tesla Cybertruck không sử dụng sơn ngoại thất như các mẫu xe thương mại. Xe cũng được trang bị kính chịu lực cấp độ 4 trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vốn có khả năng chống đỡ va chạm tương tự lực của quả bóng chày di chuyển ở vận tốc 113 km/h.</p>

<p>Cụm đèn trước và đèn sau LED của Tesla Cybertruck được thiết kế dạng thẳng, kéo dài theo bề ngang thân xe. Tesla cho biết cơ cấu này có khả năng chiếu xa lên đến 480m.</p>

<p>Xe được trang bị bộ mâm kích thước 20 inch với kiểu dáng khí động học. Ở điều kiện thông thường, khoảng sáng gầm xe đạt mức 305 mm. Với chế độ Extract Mode, khoảng sáng gầm nâng cao 443 mm nhờ vào hệ thống treo khí nén.</p>

<p>Khoang sau của xe có kích thước lên đến 1,82 x 1,21 m, cho phép chuyên chở hành lý có khối lượng lên đến 1.134 kg và kéo tải lên đến 4.490 kg. Tổng dung tích khoang tải của xe lên đến 3.424 L.</p>

<p>Ngoài ra, vị trí này còn bổ sung thêm không gian chứa đồ có khóa với dung tích lên đến 1.900L. Khách hàng cũng có thể sử dụng nguồn điện cung cấp từ khoang sau của xe với hiệu điện thế 120V và 240V, công suất 11.5 kW.</p>

<p>Lần đầu tiên Tesla cung cấp hình ảnh của nội thất chiếc Cybertruck. Nổi bật tại không gian này là màn hình giải trí trung tâm kích thước 18.5 inch. Hàng ghế sau được trang bị một màn hình 9.4 inch. Ghế ngồi và vô lăng được thiết kế phong cách thể thao với kích thước rộng rãi cho 5 người lớn.</p>

<p>Tesla Cybertruck được phân phối với 3 phiên bản: RWD (dẫn động cầu sau), AWD (dẫn động 4 bánh toàn thời gian) và phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast, cùng mức giá lần lượt từ 60.900, 79.990 và 99.990 USD (tương đương 1,46, 1,92 và 2,4 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn nhiều so với giá xe mà Elon Musk từng công bố vào năm 2019 là 39.900, 49.900 và 69.900 USD ( tương đương 960 triệu, 1,2 tỷ và 1,68 tỷ đồng) cho 3 phiên bản 1 động cơ điện RWD, 2 động cơ điện AWD và 3 động cơ điện AWD.</p>

<p>Với phiên bản AWD, Tesla Cybertruck có công suất hơn 600 mã lực và mô-men xoắn 10.080 Nm. Khả năng tăng tốc 0-97 km/h của xe đạt mức 4,1 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Với một chu kỳ sạc, mẫu bán tải này có thể di chuyển tối đa 547 km.</p>

<p>Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast có công suất hơn 845 mã lực và mô-men xoắn 13.960 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 2,6 giây và vận tốc tối đa 210 km/h. Sau khi sạc đầy, phiên bản này có thể di chuyển một quãng đường tối đa 515 km.</p>

<p>Xét về giá, có thể coi đối thủ chính của Tesla Cybertruck trong phân khúc bán tải thuần điện là Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV, Ram 1500 REV hay GMC Hummer EV. Các mẫu xe này có giá khởi điểm từ 55.000 USD (khoảng 1,32 tỷ đồng) đến 80.000 USD (khoảng 1,92 tỷ đồng). Tuy nhiên, với các trang bị và tính năng như trên, đặc biệt là bộ giáp ngoài có khả năng chống đạn, Tesla Cybertruck có thể coi là mẫu xe bán tải điện độc nhất vô nhị hiện nay. </p>

<p>Dự kiến, phiên bản AWD và Cyberbeast sẽ được Tesla bàn giao cho khách trong năm 2024. Trong khi đó, phiên bản thấp nhất sử dụng hệ dẫn động cầu sau sẽ được ra mắt trong năm 2025.</p>

<p>Tesla Cybertruck trong 4 năm qua là mẫu xe thu hút nhiều sự quan tâm và gây tranh cãi trong giới yêu xe bởi nó được ông chủ Elon Musk quảng bá rầm rộ, nhưng lại chậm chạp trong việc hoàn thiện sản xuất bản thương mại. </p>

<p>Ngay trong buổi ra mắt bản concept ban đầu, Elon Musk đã gặp sự cố \"đáng xấu hổ\" với màn quảng cáo độ bền của xe. Khi thuyết trình, tỷ phú này đã tự tin mời Giám đốc bộ phận thiết kế Franz von Holzhausen lên \"trình diễn\" độ bền của kính xe bằng việc ném thử viên bi sắt thẳng vào kính lái. Tuy nhiên, kết quả thật tồi tệ khi kính xe bị vỡ rạn ngay sau cú ném khiến tỷ phú Elon Musk cũng ngớ người, cười gượng gạo. Ngay sau sự cố trên sân khấu, theo Forbes, chỉ trong vòng 24 tiếng, giá cổ phiếu Tesla sụt tới 6%, thổi bay 770 triệu USD tài sản ròng của tỉ phú Elon Musk.</p>

<p>Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ đã khoe sau sự kiện, Tesla Cybertruck nhận được 150.000 đơn đặt hàng và số đơn hàng này đã liên tục tăng chóng mặt ở thời gian sau đó. Đến năm 2021, việc ra mắt xe thương mại vẫn liên tục bị trì hoãn và Elon Musk có lúc phải thừa nhận, dự án này có thể sẽ thất bại. </p>

<p>Đến nay, chiếc xe chính thức ra mắt bản thương mại. Ước tính đã có 1,9 triệu đơn đặt hàng cho chiếc xe bán tải điện mà hầu hết mọi thông tin trang bị, giá bán, người mua đều không được biết. Tại Việt Nam, xe điện Tesla phổ thông đã được nhập khẩu bởi các đại lý tư nhân với đầy đủ 3 phiên bản Model S, Model 3 và Model S. </p>

<p><strong>Nhật Hoàng</strong> (Theo Motortrend)</p>

