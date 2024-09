Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 Yagi, từ đêm 6/9 đến hết đêm 7/9, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 450mm. Từ chiều nay, Hà Nội đã mưa lớn xối xả.