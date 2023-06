Minh Tú cho biết bị flycam đập vào cằm khi quay truyền hình thực tế ở ngoài trời. Sự cố xảy ra cách đây 1 tháng, khiến cằm cô rách khoảng 5cm, chảy nhiều máu. Ngay lập tức, ê-kíp chương trình đưa Minh Tú vào trạm xá sơ cứu, cầm máu. Sau đó, cô đã về TP.HCM điều trị và khâu hơn 10 mũi kim.

Cô tâm sự đã khóc vì nhiều chuyện không như ý xảy ra. Vụ việc ảnh hưởng nhiều tới công việc của Minh Tú vì cô phải hủy một số chương trình đã ký từ trước.

Khi ghi hình Người ấy là ai, sự cố đã qua 1 tuần và vết thương bắt đầu liền da và có thể che bằng băng y tế nên cô mới đến ghi hình.

Vết thương trên cằm của Minh Tú làm khán giả lo lắng

Minh Tú chia sẻ: "Tôi đã băng lại một phần vết thương khi ghi hình nhưng lúc lên sóng vẫn hiện khá rõ khiến nhiều khán giả lo lắng, hỏi thăm. Xin cảm ơn tình cảm của mọi người".

Chân dài cho biết, sau khi ghi hình Người ấy là ai, cô có chuyến công tác ở châu Âu nên việc ăn uống tránh để lại sẹo cũng khá khó khăn. Tuy nhiên, hiện vết thương của cô đã lành được 90% và không xuất hiện sẹo nhờ chăm sóc kỹ lưỡng.

Minh Tú sinh năm 1991, nổi tiếng sau khi giành á quân Asia’s Next Top Model 2017 và giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Minh Tú còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên của The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô là người huấn luyện Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021.

Tuấn An