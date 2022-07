Siêu xe chạy điện Audi e-tron GT ra mắt khách Việt, cạnh tranh Porsche Taycan

Sau nhiều tháng rò rỉ hình ảnh tại đại lý, sáng nay 18/7, mẫu xe điện Audi e-tron GT quattro đã được ra mắt tại TP. HCM với 2 phiên bản là GT và RS GT. Phiên bản GT có giá bán 5,2 tỉ đồng, trong khi đó bản cao cấp hơn RS GT bắt đầu nhận đơn đặt hàng và chưa được hãng xe Đức công bố giá.

Audi e-tron GT có đường nét thiết kế vừa sang trọng, vừa thể thao.

Cặp đôi siêu xe điện của Audi vừa có dáng vẻ của một chiếc sedan hạng sang giống như người anh em Audi A8L lại vừa mang phong cách thể thao phần đuôi xe được vuốt dốc về phía sau tương tự như Audi A7 Sportback. Audi e-tron GT có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.989 x 1.964 x 1.413 (mm). Trong khi đó, phiên bản RS GT thấp hơn 17mm. Cả hai đều có chiều dài cơ sở 2.900 mm và sử dụng la-zăng 5 chấu dạng mô-đun khí động học kích cỡ 20 inch. Là xe điện nên cốp trước của e-tron GT có thể chứa đồ với dung tích 81 lít. Còn khoang hành lý của phiên bản E-tron GT có dung tích 405 lít, trong khi đó bản RS có sức chứa nhỏ hơn với 350 lít. Dải đèn hậu nối liền trên chiếc Audi e-tron GT Cả hai phiên bản e-tron GT và RS GT đều trang bị bộ pin lithium-ion 800V, công suất 93 kWh kết hợp hai động cơ điện đặt trước (đều cho công suất 283 mã lực) và đặt sau cho công suất 435 mã lực (trên e-tron GT) và 456 mã lực (trên RS e-tron GT). Theo hãng xe Đức, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của e-tron GT là 4,1 giây; còn của RS GT là 3,3 giây.

Sau mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường 488 km (e-tron GT) hoặc 472 km (RS GT). Hai phiên bản này đều trang bị sạc AC 3 pha và hệ thống sạc nhỏ gọn trong nhà để xe tại nhà giúp dễ dàng sạc xe qua đêm ở 11 kW AC (với GT) và 22 kW 8A (với phiên bản RS GT). Xe có 2 cổng sạc điện để có thể sạc điện từ 2 bên hông. Nội thất của Audi e-tron được chế tạo từ các vật liệu khá bền vững và thân thiện với môi trường như sợi polyester được làm từ các chai nhựa cũ, vải dệt hoặc vụn vải. Bên phía trong xe, e-tron GT và RS GT đều có bảng điều khiển và các màn cảm ứng cỡ lớn. Hàng ghế thể thao phía trước nổi bật có thể điều chỉnh điện 8 hướng (phiên bản RS e-tron GT) và điều chỉnh 14 hướng (với phiên bản RS GT). Tất cả các ghế đều được bọc da nappa cao cấp, riêng ghế lái có chức năng ghi nhớ vị trí. Tất cả cửa kính cũng như cửa sổ trời toàn cảnh đều là kính cách nhiệt, được tráng màng kim loại mỏng bức xạ hồng ngoại ngăn cho nội thất không bị "đốt" bởi ánh nắng mặt trời. Nội thất của e-tron GT được bọc da cao cấp với nhiều phương tiện giải trí & hỗ trợ người lái. Hãng Audi cho biết, khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh có thể sử dụng các trạm sạc nhanh DC 180 kW tại chi nhánh Audi Hồ Chí Minh và Audi Tân Bình mới khai trương. Tại các trạm sạc nhanh DC, bộ sạc e-tron RS e-tron GT 22 kW đạt công suất sạc lên tới 270 kW cho phép sạc lượng pin đủ chạy 100 km chỉ trong 5 phút.

Audi e-tron GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với "đồng hương" Porsche Taycan ở phân khúc siêu xe điện.

Audi e-tron GT đã ra mắt thị trường toàn cầu từ năm 2021 nhưng đến nay mới chính thức về Việt Nam. Đây là mẫu xe đã đoạt hàng loạt các giải thưởng lớn như: Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car Of The Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022).

Sự có mặt của Audi e-tron GT tại Việt Nam chính thức mở ra cuộc đua giữa các mẫu siêu xe điện. Trước đây, miếng bánh này gần như chỉ dành cho mẫu Taycan của Porsche.

Hiện, mẫu xe đồng hương của Audi e-tron GT cũng được phân phối chính hãng với 4 phiên bản khác nhau, có giá từ 4,76 tỷ đến 9,55 tỷ đồng. Như vậy, Audi e-tron GT có giá đắt hơn so với phiên bản Porsche Taycan tiêu chuẩn.

