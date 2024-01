‘CSTV Capture The Flag 2023’ là cuộc thi kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin dành cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc, lần đầu được Làng Công nghệ an toàn không gian mạng tổ chức.

Diễn ra theo hình thức hoàn toàn online, cuộc thi thu hút sự tham gia của 40 đội sinh viên đến từ các trường đại học đào tạo CNTT, an toàn thông tin hàng đầu của Việt Nam như Đại học Bách khoa, Đại học CNTT, Đại học Khoa học Tự nhiên cùng thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT...

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Làng Công nghệ An toàn an ninh thông tin tổ chức cuộc thi CTF với quy mô lớn trên toàn quốc để tạo ra một sân chơi cho các bạn sinh viên có thể tranh tài, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

“Cuộc thi CSTV Capture The Flag không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là nơi để các bạn thể hiện kỹ năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình trong giải quyết các thách thức về an ninh mạng. Cuộc thi này đánh dấu bước khởi đầu của hành trình của các bạn trở thành những chuyên gia và kiểm thử viên xâm nhập trong lĩnh vực an ninh mạng”, bà Vũ Thị Đào, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển Học viện Kỹ thuật mật mã, Trưởng làng Công nghệ an toàn an ninh mạng nhấn mạnh.

Đội ‘KCSC.firstdance’ vừa giành giải Nhất cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’ gồm 5 sinh viên năm thứ ba khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã. (Ảnh: Q.Phùng)

Tham gia cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’, trong thời gian 8 giờ liên tục, các đội sinh viên đã được đối mặt với nhiều thử thách đa dạng trong lĩnh vực an ninh mạng, bắt đầu từ những vấn đề dễ đến những khía cạnh phức tạp như MISC, Mobile, Cryptography, Network/Forensic, Web.

Quá trình thi, điểm số của các đội sinh viên được cập nhật liên tục và xuất hiện nhiều bất ngờ, đã có những pha lội ngược dòng thành công và sự tiếc nuối của nhiều thí sinh khi chưa kịp hoàn thiện.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về đội ‘KCSC.firstdance’ gồm 5 sinh viên năm thứ ba khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã gồm Nguyễn Ngọc Mạnh, Mạc Hồng Nam, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Văn Hoàng và Phan Văn Hoàng Việt.

Bên cạnh giải Nhì thuộc về đội ‘A.k.a.t.s.u.ki’ cũng đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban tổ chức cũng đã xác định được 2 đội thi giành giải Ba là đội VN1337 và RobinHust cùng đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài phần thưởng từ Ban tổ chức cuộc thi, các đội sinh viên giành giải cao trong cuộc thi ‘CSTV Capture The Flag 2023’ còn nhận được nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại Công ty Nessar Việt Nam và Công ty An ninh mạng Việt Nam – VSEC, 2 doanh nghiệp thành viên của Làng công nghệ an toàn an ninh mạng.