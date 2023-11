Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA vừa thông tin về kết quả của đoàn sinh viên Việt Nam tại cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023.

ASEAN Cyber Shield là cuộc thi nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng an ninh mạng, do Cơ quan an toàn, an ninh mạng các quốc gia Đông Nam Á phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Internet & An ninh Hàn Quốc (KISA). Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng là 70.000 USD.

Năm nay cuộc thi an ninh mạng của khu vực ASEAN Cyber Shield được tổ chức tại Jakarta, Indonesia từ ngày 21/11 đến 24/11. Tại cuộc thi này, 37 đội từ 10 quốc gia trong khu vực tranh tài ở 2 bảng. Trong đó, bảng General mở rộng dành cho nhiều nhóm thí sinh, còn bảng Student dành cho các sinh viên đại học.

Các đội thi tham gia ASEAN Cyber Shield 2023 là những đội dẫn đầu cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022'.

Được sự ủy quyền của Vụ Hợp tác quốc tế và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã cử 4 đội sinh viên đứng đầu cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2022’ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023.

Trong 4 đội Việt Nam tham gia tranh tài tại ASEAN Cyber Shield 2023, đội UIT.pawf3ct của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM và ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân dự thi ở bảng General. Hai đội KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã và SecGang của Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia ở bảng Student.

Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 gồm 2 vòng: Vòng 1 các đội thi với hình thức thử thách theo từng chủ đề, để chọn ra mỗi bảng 5 đội có điểm số cao nhất thi vòng 2. Trong vòng 2, các đội thi với hình thức tấn công và phòng thủ.

Kết quả, 3 đội Việt Nam đã đạt giải cao tại hai bảng thi của ASEAN Cyber Shield 2023. Cụ thể, ở bảng General, đội UIT.pawf3ct của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM đạt giải Nhất và ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân đạt giải Nhì. Đội SecGang đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt giải Nhất ở bảng Student của cuộc thi năm nay.

Ba đội sinh viên Việt Nam vừa giành giải cao tại cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023. (Ảnh: VNISA)

Cũng trong tháng 11/2023, đội Nu_RobinHust gồm 4 sinh viên trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang về cho Việt Nam giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023, cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng dành cho đối tượng trẻ của ASEAN. Đây cũng là đội thi đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và VNISA lựa chọn từ cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’. Nu_RobinHust là đội thi đã đạt thành tích cao nhất ở giai đoạn 1 của vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’.

Qua 16 năm được tổ chức, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ do VNISA chủ trì, đã có đóng góp lớn vào việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin Việt Nam. Qua từng năm, số lượng đội thi và chất lượng cuộc thi đều tăng lên. Cùng với đó, các nội dung thi cũng được Ban tổ chức đổi mới, cập nhật để tiệm cận với quốc tế.

Trong năm nay, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ lần đầu tiên thu hút được toàn bộ 10 nước ASEAN cử đội thi tham dự và cũng là năm đầu tiên số lượng đội thi lập kỷ lục, với hơn 200 đội thi.

Trong chia sẻ tại vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’ diễn ra ngày 28/10, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, ông Nguyễn Thành Hưng đã khẳng định: Việc góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam là một định hướng, chủ trương hoạt động quan trọng của Hiệp hội trong suốt những năm vừa qua.

Đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cũng nêu kỳ vọng thời gian tới cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ sẽ ngày càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam và các nước ASEAN khác tham gia, là cơ hội để các sinh viên an toàn thông tin trau dồi thêm trình độ nghề nghiệp, học hỏi lẫn nhau và giao lưu giữa thí sinh các nước ASEAN.