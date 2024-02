Ngày 22/2, đại diện Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, TP Hạ Long). Theo đó, một học sinh lớp 8 của trường bất ngờ trèo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, nơi xảy ra sự việc

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Sau đó, các giáo viên đã đưa học sinh này tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu. Qua thăm khám, nữ sinh bị đa chấn thương tại nhiều vị trí, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do mất nhiều máu, các thầy cô cùng lực lượng y tế đã có mặt tại bệnh viện để truyền máu cho học sinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do học sinh này bị áp lực về tinh thần nên nghĩ quẩn.

"Sau khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên học sinh, phối hợp với Sở Y tế Quảng Ninh điều trị, chăm sóc học sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng cử lực lượng tới trường để kiểm tra hệ thống lan can, tìm hiểu cụ thể nguyên nhân", lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh thông tin.