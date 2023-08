Thời tiết các vùng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo lãnh đạo Tổng cục khí tượng thủy văn, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, miền Bắc tạnh ráo, ít mưa; miền Trung có mưa nhưng không lớn; miền Nam mưa to.

Cụ thể, thời tiết từ 1-8/9, ở Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ 3/9, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Khu vực Trung Bộ, phía Bắc ít mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa giông, ngày nắng gián đoạn.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ 1-2/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày nắng gián đoạn.

Đặc biệt, khu vực Hà Nội, từ 1-8/9, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ 4/9, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.