Chiều nay (31/8), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật bản tin mới về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1-4/9). Đồng thời, dự báo thời tiết một số điểm du lịch nổi tiếng ở các vùng trên cả nước. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 1-4/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng gắt dịp 2/9. Ảnh minh họa: Nhật Sinh

Khu vực Trung Bộ

+ Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Trong cả 4 ngày nghỉ lễ (1-4/9), khu vực này duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

+ Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Cũng trong 4 ngày này, khu vực ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chiều tối 1-2/9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Trong cả 4 ngày trên, hình thái thời tiết Hà Nội duy trì đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất ngày 33-36 độ.

Thời tiết 9 điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước

Các điểm ở khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ như Sa Pa (tỉnh Lào Cai), TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đều không mưa, trời nắng. Nhiệt độ ở Sa Pa dịu mát trong ngày và se lạnh về đêm với cao nhất 22-24 độ, thấp nhất chỉ 18 độ.

Riêng 2 thành phố còn lại, mức nhiệt cao hơn với ban ngày khoảng 33-34 độ, khá oi nóng và thấp nhất ban đêm 25-27 độ.

Đối với 3 điểm du lịch khu vực miền Trung, đều chung kiểu hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều và tối khả năng có mưa rào và giông. Trong đó, Quy Nhơn (Bình Định) mức nhiệt cao nhất ngày 33-35 độ; còn TP Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức thấp hơn với 31-33 độ; riêng Đà Nẵng mưa ít hơn.

3 điểm còn lại gồm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP.HCM và Cần Thơ duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông. Trong đó, Đà Lạt mức nhiệt thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 25-27; 2 thành phố còn lại, mức nhiệt cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 26-28 độ.