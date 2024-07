Celine Dion: Cô đơn trên đỉnh cao danh vọng

Tại lễ khai mạc Olympic 2024 mới đây, sự trở lại ngoạn mục của nữ diva Celine Dion cùng bản tình ca Hymne à L'amour đã chạm đến trái tim hàng tỷ khán giả. Với giọng ca đầy nội lực, Celine Dion đã góp phần tạo ra những phút mở màn khó quên của kỳ thế vận hội năm nay. Song ít ai biết rằng, để có thể một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu như thế, Celine Dion đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy thăng trầm.

Celine Dion trình diễn tại Olympic năm nay (Ảnh: Tư liệu)

Màn biểu diễn tại Olympic đánh dấu sự quay trở lại của nữ diva Celine Dion sau thời gian dài vắng bóng do phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác. Năm 2022, Celine Dion cho biết cô mắc hội chứng người cứng - một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp với tỷ lệ chỉ 1/1.000.000.000 người mắc phải. Trước đó, tại chuyến lưu diễn Taking Chances năm 2008, nữ diva đã gây lo lắng khi di chuyển và ca hát một cách đầy khó khăn.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, giọng ca My heart will go on mới quyết định tạm dừng việc biểu diễn và tập trung chữa trị. Cô từng chia sẻ chứng bệnh quái ác khiến cô như bị cầm tù trong chính cơ thể mình và phải chịu những cơn đau tưởng chừng như xương đang gãy vụn. Điều đáng nói, căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản, khiến cô khó mà thể hiện được các ca khúc.

Dẫu vậy, với nghị lực và niềm tin sống lớn lao, Celine Dion dần học cách chấp nhận và chiến đấu với bệnh tật. Nữ diva phải trải qua các biện pháp trị liệu, vận động và cải thiện giọng hát mỗi tuần.

Ngày 25/6/2024, Celine Dion ra mắt bộ phim tài liệu I am: Celine Dion ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu với bệnh tật của bản thân. Bộ phim không chỉ hé lộ sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác của nữ ca sĩ mà còn mang lại thông điệp sống ý nghĩa, tích cực.

Celine Dion đã phải chống chọi với bệnh tật trong thời gian dài. (Ảnh: Daily Mail)

Giọng ca người Canada kết thúc bộ phim tài liệu với câu nói truyền cảm hứng: "2 năm qua là khoảng thời gian rất thử thách đối với tôi. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng tôi sẽ trở lại. Nếu không thể chạy được, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi bộ được nữa, tôi sẽ bò, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc". Và màn trình diễn ấn tượng tại Thế vận hội 2024 vừa qua chính là minh chứng cho những nỗ lực phi thường của Celine Dion.

Trước khi mắc căn bệnh hiếm gặp, nữ diva còn phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân vì những lý do sức khỏe. Cháu gái Karine - người bà xem như con ruột qua đời vì bệnh xơ nang. Sau đó, một thập kỷ, cha Celine Dion cũng mất vì ung thư. Quãng thời gian đen tối tiếp tục lặp lại vào năm 2016 khi chồng nữ danh ca và anh trai đều ra đi sau nhiều năm chiến đấu dai dẳng với bệnh ung thư vòm họng.

Celine Dion tái xuất đầy cảm xúc tại Olympic Paris 2024

Whitney Houston: Ra đi không rõ nguyên nhân

Giống như Celine Dion, mặc dù sở hữu ca khúc kinh điển nhất trong lịch sử Olympic - One moment in time nhưng nữ ca sĩ Whitney Houston cũng phải trải qua một cuộc đời đầy bi kịch.

Thời điểm Thế vận hội Mùa hè 1988 được tổ chức tại Hàn Quốc, Whitney Houston năm đó mới 26 tuổi nhưng đã được nhà sản xuất chọn hát ca khúc chủ đề. One moment in time nhanh chóng trở thành bài hit phá đảo thị trường âm nhạc thế giới.

Whitney Houston và màn trình diễn để đời tại Olympic năm 1998 (Ảnh: ACB News)

Với tài năng ca hát, cô trở thành một trong những nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới. Nữ diva có tới 6 giải Grammy cùng hàng trăm giải thưởng danh giá khác. Năm 1992, Whitney Houston quyết định lấn sân sang điện ảnh khi tham gia diễn xuất trong bộ phim The Bodyguard, Waiting to Exhale và The Preacher’s Wife.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diva nhanh chóng tụt xuống đáy đầu những năm 2000 khi cô thừa nhận lạm dụng ma túy. Cô cố gắng trở lại làng giải trí với album I Look to You hồi năm 2009. Album này đã bán được 304.000 bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, giúp tên tuổi của nữ ca sĩ trở lại những bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng. Năm 2010, Whitney Houston còn tổ chức tour diễn Nothing but Love, thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Whitney Houston qua đời ở tuổi 48. (Ảnh: Tư liệu)

Nhưng do ảnh hưởng của ma túy và rượu, giọng ca của cô không còn được như trước. Whitney Houston thường xuyên lên sân khấu với vẻ ngoài mệt mỏi, thậm chí còn quên lời khi đang biểu diễn khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Tháng 5/2011, cô quyết định tham gia một chương trình điều trị ngoại trú giúp cai rượu và ma túy vì muốn trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày 11/2/2012, Whitney Houston đột tử ở tuổi 48. Cho đến nay cái chết của cô vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.

Sự qua đời đột ngột của nữ diva gây tiếc thương vô vàn cho những người hâm mộ trên toàn thế giới. Ông trùm của làng âm nhạc Simon Cowell thậm chí nhận định rằng: “Whitney Houston là một huyền thoại. Không một ai trên thế giới này có thể biểu diễn một ca khúc theo cách Whitney trình diễn”.