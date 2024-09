Ngày 19/7/2024 là một ngày đau buồn trên đất nước Việt Nam. Đúng 13 giờ 38 phút, trái tim của cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, một nhà lý luận lớn của đất nước...đã ngừng đập.

Thực sự, đó là mất mát vô cùng to lớn, không có gì bù đắp nổi đối với Đảng, đất nước và Nhân dân Việt Nam.

Đoàn xe đưa linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Hùng Nguyễn

Trong những ngày Quốc tang, cả đời thực và trên không gian mạng tràn ngập một không gian tiếc thương, kính trọng, tri ân cố Tổng Bí thư kính yêu.

Hàng triệu người dân đã thổn thức từ lúc nghe tin đến khi chứng kiến trực tiếp hoặc theo dõi qua màn hình tivi thời khắc tiễn đưa vị Tổng Bí thư của Nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào trong cơn mưa lúc dòng người dài dằng dặc chờ viếng tại các điểm cầu Nhà Tang lễ Quốc gia, Hội trường Thống Nhất TPHCM và quê nhà Đông Hội. Những dòng người trên phố bất chấp nắng gắt đợi chờ cả mấy tiếng đồng hồ để nhìn thấy cố Tổng Bí thư lần cuối, trên linh xa nghi ngút khói hương.

Những dòng tiễn biệt đầy kính trọng, tiếc thương và đau lòng như mất mát một người thân của mình. Những bài thơ, bài hát, bức tranh viết, vẽ vội mà ẩn chứa biết bao cảm xúc dành cho một nhân cách lớn, con người đặc biệt. Bà con đi chợ mua bánh, trái cây, hoa tươi về thắp hương cho bác. Anh tài xế chạy xe Grabbike gắn lá cờ nhỏ đeo băng tang trên tay lái. Những người trẻ, các YouTuber, Facebooker, TikToker ngừng livestream, để logo đen…

Tất cả đều là tự nguyện, đều là việc làm từ trái tim. Họ chính là nhân dân, họ luôn nhìn thấy, cảm nhận, trân trọng và ghi nhận về một vị lãnh tụ mẫu mực, gần dân, lo cho dân, suốt đời vì dân, tận hiến đến giây phút cuối cùng vì dân, vì đất nước như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu.

Đúng như lời phát biểu đầy xúc động của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời: "Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương; nếu là chim, hãy là chim câu trắng; nếu là đá, hãy là đá kim cương; nếu là người, hãy là người Cộng sản!".

80 năm qua, từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, với những thành tựu lớn lao, sự cống hiến không biết mệt mỏi, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thuộc về Nhân dân, thuộc về Đảng, đất nước và dân tộc.

Cuốn “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet”. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng như hàng triệu người dân trên dải đất hình chữ S và kiều bào ở nước ngoài, hàng chục ngàn độc giả của báo VietNamNet đã bày tỏ, đã để lại vô vàn niềm thương tiếc trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời khắc đau buồn của đất nước, của Nhân dân, Báo VietNamNet đã mở sổ tang điện tử viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để độc giả gửi lời chia buồn đến gia đình, chia sẻ ký ức và những câu chuyện về ông.

Sổ tang điện tử viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên VietNamNet vinh dự trở thành cây cầu kết nối tình cảm, nơi ghi khắc những xúc cảm, sự biết ơn và thước đo của lòng dân với lãnh đạo.

Gần một triệu lượt truy cập của bạn đọc vào sổ tang trong 3 ngày Quốc tang, hơn 40 ngàn lời tiễn biệt cố Tổng bí thư cũng là chừng ấy nén nhang thơm gửi tới anh linh vị lãnh đạo của Nhân dân, của Đất nước.

Những lời tiễn biệt với vô vàn tiếc thương của bạn đọc VietNamNet trong sổ tang chỉ là một phần rất nhỏ những tình cảm của nhân dân với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà VietNamNet đã ghi nhận được.

Đó không chỉ là buồn đau. Đó còn là những lời hứa của giới trẻ, còn là sự quyết tâm của các đảng viên, còn là lòng biết ơn của Nhân dân, là sự đồng vọng của lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết của cả dân tộc.

Báo VietNamNet phối hợp cùng Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức biên tập, in ấn cuốn “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” nhằm lưu giữ, chuyển tải và giới thiệu tình cảm, sự khắc ghi của nhân dân với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ấn phẩm đặc biệt được in với số lượng giới hạn, nhằm mục đích lưu giữ, trưng bày; độ dày sách lên tới 18cm, gồm 2.783 trang. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ấn phẩm đặc biệt này có khổ 21x29,7, độ dày sách lên tới 18cm, gồm 2.783 trang in, trong đó có 16 trang in màu các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong tang lễ quốc gia. “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” được in với số lượng giới hạn, nhằm mục đích lưu giữ, trưng bày, đã chuyển tải hơn 36.000 lời chia sẻ của độc giả VietNamNet. Bìa sách được in trên chất liệu vải, ép nhũ vàng; áo bìa được in trên giấy couche, cán mờ, bao toàn bộ quyển sách.

Đây là ấn phẩm hiếm hoi có số trang lớn mà Nhà xuất bản Thông tin&Truyền thông từng thực hiện trong những năm gần đây.

Ấn phẩm “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” chứa đựng tình cảm riêng của cán bộ, PV, BTV Báo VietNamNet và Nhà Xuất bản Thông tin &Truyền thông, như một nén tâm nhang của bạn đọc VietNamNet gửi tới gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là những dòng tưởng nhớ, cúi đầu kính tiễn biệt cố Tổng Bí thư về thế giới người hiền. Một trái tim lớn ngừng đập để triệu triệu con tim đau đớn tiếc thương.

