Diễn biến vụ việc cô gái 21 tuổi tố cáo bị bác sĩ xâm hại

Theo lời chị N.T.K.T. (21 tuổi, quận Bình Tân), mẹ của chị bị ung thư tuyến giáp từ năm 2020. Trong quá trình mẹ chữa ung thư, chị T. quen biết bác sĩ N.Q.C, công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Dù chạy chữa nhiều nơi, người bệnh đã bị di căn và xâm lấn khí quản. Tháng 4/2023, mẹ chị T. phải cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Lúc này, chị T. nhắn tin cho bác sĩ N.Q.C để nhờ hỗ trợ. Bác sĩ C. nhắn chị T. mang toàn bộ hồ sơ lên phòng khám riêng (thực tế là nhà thuốc) tại quận Tân Bình để xem tình hình.

Theo cô gái, bác sĩ C. nói tình trạng người mẹ đã hết cách, chỉ có loại thuốc “nhắm trúng đích” tên Lenvaxen 10 mới có thể kéo dài thời gian sống đến hết năm. Tuy nhiên, bác sĩ không nhận tiền thuốc mà nói “anh không cần tiền”, “anh muốn em làm anh vui”. Bác sĩ C. lao vào ôm nhưng chị phản kháng và bỏ về.

Do quá lo lắng, lần thứ 2, chị theo lời hẹn của bác sĩ C. để sang nhận thuốc vào tối 18/4. Theo chị T., bác sĩ C. nói “em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc”, sau đó lao vào ôm và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi dùng thuốc, người mẹ không bớt bệnh mà xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đờm, khó thở phải cấp cứu.

Tháng 5/2023, chị T. đăng bài viết ẩn danh lên Diễn đàn bác sĩ trẻ Việt Nam, tố bác sĩ tên N.Q.C có hành vi dụ dỗ con gái của bệnh nhân ung thư sau đó xâm hại tình dục. Chị T. cho hay bác sĩ C. đã liên hệ xin lỗi và nhờ chị xóa bài.

Ngày 5/7, chị T. làm đơn gửi Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Thanh tra Bộ Y tế, UBND TP.HCM, một số cơ quan báo chí, đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ N.Q.C.

Ngày 9/8, chị T. tiếp tục gửi đơn lần 2 đến các cơ quan trên. Ngày 24/8, vụ việc được phản ánh trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

Đến ngày 25/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM (PA03) đã làm việc với bác sĩ N.Q.C và Ban giám đốc bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Ngày 26/8, Công an quận Bình Tân (nơi chị T. cư trú) và công an quận Tân Bình (nơi xảy ra sự việc) đã mời chị T. lên làm việc.

Ngày 30/8, chị T. chính thức gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội cưỡng dâm của bác sĩ N.Q.C lên cơ quan công an.

Ngày 8/9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra quận Tân Bình.