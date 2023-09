Ngày 22/9, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhận được thư cảm ơn của nữ hành khách khi được nhân viên an ninh sân bay tìm lại chiếc điện thoại với nhiều tư liệu.

Ngày 5/9, nữ hành khách Đ.T.L.M đi chuyến bay VJ773 HAN-CXR. Tại khu vực soi chiếu an ninh, nhà ga hành khách T1, cô bỏ quên chiếc điện thoại chứa nhiều tài liệu quan trọng trong khay đựng.

Nữ hành khách đã báo lực lượng an ninh hàng không Nội Bài. Ngay lập tức anh Vũ Quý Điệp, anh Đỗ Hồng Hải, và anh Lê Thanh Tùng - Đội An ninh soi chiếu quốc nội - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra, rà soát toàn bộ các khay nhựa tại khu vực soi chiếu.

Qua công tác soi chiếu, an ninh hàng không phát hiện nhiều vụ việc hành khách quên đồ (Ảnh: NIA)

Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, chiếc điện thoại đã được tìm thấy và trao trả lại cho hành khách, ngay trước khi chuyến bay đi Cam Ranh khởi hành.

Trước đó, một nhân viên tại quầy thu đổi ngoại tệ tại Nhà ga hành khách T2 Nội Bài cũng đã được nhân viên An ninh hàng không Nội Bài hỗ trợ lấy lại được 43 triệu đồng mà một vị khách đổi tiền cầm nhầm lên tàu bay.

Đó là trường hợp chị Trần Thị Ng., nhân viên thu đổi ngoại tệ tại Nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Trong quá trình đổi tiền cho một hành khách, chị đã bị nhầm khi khách hàng đổi 1.000 USD thành RUB. Vị khách sau đó đã cầm nhầm thêm số tiền RUB tương đương gần 43 triệu đồng của quầy.

Khi phát hiện nhầm lẫn, chị Ng. đã lập tức thông báo cho nhân viên An ninh hàng không gần nhất. Trong ca trực hôm đó, anh Kiều Huy Hùng - nhân viên An ninh cơ động – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, đã nhanh chóng xuất hiện và phối hợp chặt chẽ với bộ phận trực hệ thống camera an ninh. Họ xác định được người khách này đã lên chuyến bay chuẩn bị cất cánh đi Nga.

Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài nhanh chóng báo cáo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài và Hãng hàng không để mời người khách này xuống tàu bay. Rất may, khách đã hợp tác và sẵn sàng trả lại số tiền cầm nhầm.