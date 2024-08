Microsoft đã đầu tư 13 tỷ USD vào OpenAI, Amazon và Google lần lượt rót 4 tỷ USD và 2 tỷ USD vào Anthropic – đối thủ của nhà phát triển ChatGPT. Trong khi đó, bản thân OpenAI cũng có cổ phần trong một số startup như FigureAI và 1X Technologies. CEO OpenAI Sam Altman bỏ tiền riêng vào vài startup y tế AI như Thrive AI Health.

Các hãng công nghệ lớn của thế giới đang trong cuộc đua AI nóng bỏng. Ảnh: Insider

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, đầu tư cho AI dự đoán cán mốc 1.000 tỷ USD trong những năm tới.

Google

Google xem AI là ưu tiên hàng đầu và phát hành nhiều dịch vụ trong các tháng qua, dù vấp phải một số sai sót buộc họ phải rút lại vài sản phẩm vì thiếu chính xác. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý II tuần trước, lãnh đạo công ty không cung cấp con số cụ thể về các khoản đầu tư dành cho AI mà chỉ nhấn mạnh kỳ vọng tạo ra lợi nhuận dài hạn nhờ công nghệ này.

Hiện tại, những gì chúng ta biết là Google đã chi 3 tỷ USD xây dựng, mở rộng trung tâm dữ liệu, 60 triệu USD để đào tạo AI.

OpenAI

Theo The Information, chi phí vận hành OpenAI có thể lên tới 8,5 tỷ USD năm nay, cao hơn những gì startup này kiếm được và do đó, đặt ra câu hỏi về khả năng sinh lợi của “cha đẻ” ChatGPT. Chi phí này bao gồm khoảng 4 tỷ USD thuê công suất máy chủ từ Microsoft, 3 tỷ USD để đào tạo các mô hình AI bằng dữ liệu mới và 1,5 triệu chi phí nhân công.

Meta

CEO Meta Mark Zuckerberg tiết lộ kế hoạch mua 350.000 GPU Nvidia đến cuối năm 2024, đưa tổng số GPU mà tập đoàn sở hữu lên gần 600.000. Các chuyên gia ước tính công ty mẹ Facebook có thể phải chi khoảng 18 tỷ USD cho đến lúc ấy.

Theo một nhà phân tích của JPMorgan, chi phí của Meta, bao gồm chi phí cho AI, ước đạt 50 tỷ USD vào năm 2025.

Apple

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm, Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho biết, công ty đã chi khoảng 100 tỷ USD trong 5 năm qua cho R&D. Còn trong phiên hỏi đáp mới đây với các nhà đầu tư, CEO Tim Cook thừa nhận chi phí đang trên đà tăng và số tiền cho AI cao hơn theo từng năm.

Quý II, Apple trả 2,15 tỷ USD cho tài sản, nhà máy và trang thiết bị, tăng 8% so với quý trước và khoảng 3% so với một năm trước. Con số tương đối khiêm tốn so với quy mô nghìn tỷ của nhà sản xuất iPhone.

Microsoft

Những tài liệu bị rò rỉ hồi đầu năm cho thấy Microsoft dự định mua 1,8 triệu chip AI đến cuối năm nay và tăng cường công suất trung tâm dữ liệu. Hãng phần mềm cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho AI, dịch vụ đám mây. Trong quý II, chi phí vốn của nhà sản xuất Windows là 13,87 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023.

Amazon

Amazon đang phát triển chatbot AI Metis cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT. “Đại gia” thương mại điện tử cũng muốn sản xuất chip AI riêng để đối đầu với Nvidia nhưng chưa gặt hái thành công.

Theo Bloomberg, Amazon dự định chi gần 150 tỷ USD trong 15 năm tới cho trung tâm dữ liệu, đầu tư tối đa 230 triệu USD vào các startup phát triển ứng dụng AI tạo sinh. Rất nhiều khoản đầu tư thực hiện dưới dạng tín dụng điện toán đối với hạ tầng AWS, đồng nghĩa đối tác không thể chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác như Google, Microsoft.

xAI

Đầu tháng 7, Elon Musk cho biết, phiên bản mới nhất của chatbot Grok sẽ được đào tạo trên 100.000 chip Nvidia H100. GPU của Nvidia giúp xử lý dữ liệu cho các mô hình ngôn ngữ lớn và những con chip này là thành phần quan trọng trong việc mở rộng năng lực AI.

Giá của mỗi chip từ 30.000 đến 40.000 USD, đồng nghĩa xAI chi từ 3 đến 4 tỷ USD riêng cho chip AI. Chưa rõ công ty của Musk mua đứt hay thuê năng lực tính toán GPU từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Hồi tháng 5, The Information đưa tin xAI từng đàm phán với Oracle để đầu tư 10 tỷ USD thuê máy chủ đám mây.

(Theo Insider, CNBC)