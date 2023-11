Theo Dispatch, Son Ye Jin thu hút ánh nhìn với phong cách thời trang sành điệu: bộ đồ jean "nguyên cây" kết hợp cùng chiếc túi xách Valentino. Cô để mái tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng.

Cộng đồng mạng khen ngợi với nhan sắc của Son Ye Jin, nhấn mạnh cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Gu thời trang của cô khi xuất hiện tại sân bay cũng được đánh giá cao.

Son Ye Jin ở sân bay.

Theo Nate, hiện Son Ye Jin chưa có kế hoạch trở lại màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng quay quảng cáo, chụp hình tạp chí và dự sự kiện.

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức ngày 31/3/2022 tại Seoul, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Jang Dong Gun, Go So Young, Lee Min Jung… Tháng 11 cùng năm, Son Ye Jin sinh bé trai đầu lòng và tập trung chăm sóc con và gia đình nhỏ. Trong khi đó, nam diễn viên Hyun Bin vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như: Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với Hyun Bin)... và gần đây là phim "Tuổi 39".

Son Ye Jin và chồng Hyun Bin từng đóng chung phim Cuộc đàm phán sinh tử (2018) và tìm hiểu nhau trong khi đóng chung Hạ cánh nơi anh (2019).

Minh Nguyễn