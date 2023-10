Xuất hiện trên chương trình Newsroom của đài JTBC mới phát sóng, Song Joong Ki bật mí nhiều thông tin về con trai, cách vợ chồng anh cùng chăm sóc em bé và cả những câu chuyện hậu trường bộ phim mới Hwaran.

Song Joong Ki hạnh phúc tiết lộ về con trai.

Trong chương trình, Song Joong Ki chia sẻ: "Điều tôi thường được nghe nhất là mọi người hay nói con trai có môi rất giống tôi. Chính vì vậy, ngày nào tôi cũng ngắm nhìn môi của con và thật hạnh phúc".

Nam diễn viên cũng chia sẻ về cảm giác của bản thân sau khi tự mình trải nghiệm việc chăm sóc con cái. "Tôi nghĩ vợ chồng tôi rất mạnh mẽ và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc con. Đó là lý do tại sao những ngày này tôi rất hạnh phúc", diễn viên phim Cậu út nhà tài phiệt bày tỏ.

Trước đó, hôm 22/9, Song Joong Ki cũng thu hút sự chú ý của truyền thông khi có mặt tại sự kiện công chiếu phim Hwaran.

Trả lời báo chí, Song Joong Ki vui vẻ chia sẻ thông tin lên chức bố. "Tôi và bà xã đều lần đầu trở thành bố và mẹ nên không tưởng tượng được rất nhiều thứ. Tôi không biết con có thể lớn nhanh như vậy. Ở bên cạnh con, tôi càng nghĩ rằng mình phải trở thành một người tốt hơn nữa", Song Joong Ki hạnh phúc nói.

Anh cũng bày tỏ không cảm thấy áp lực gì về chuyện kết hôn, sinh con và gửi lời cảm ơn tới những lời chúc phúc từ cư dân mạng và truyền thông.

Nam diễn viên đang có những tháng ngày hạnh phúc bên vợ con.

Cuối năm 2022, Song Joong Ki bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cả hai đón con trai đầu lòng hồi tháng 6 ở Rome, Italy. Trong suốt thời gian ở châu Âu, Song Joong Ki tập trung hoàn thành phim My Name Is Loh Kiwan và chăm sóc vợ con.

Song Joong Ki, 38 tuổi, là nam diễn viên tài năng của màn ảnh xứ Hàn, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Chuyện tình Sungkyunkwan, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo... Sở hữu vẻ ngoài điển trai, anh cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở với các nhãn hàng nổi tiếng.